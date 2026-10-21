21-25 octombrie 2026 | Alba Iulia găzduiește Summitul Tinerilor 11:  Cinci zile de dialog, învățare și idei pentru viitorul tineretului din România

Alba Iulia găzduiește Summitul Tinerilor 11: Cinci zile de dialog, învățare și idei pentru viitorul tineretului din România

Alba Iulia, Capitala Tineretului din România în 2026, devine, în perioada 21–25 octombrie, punctul de întâlnire al tinerilor, liderilor și organizațiilor implicate în dezvoltarea mișcării de tineret din România. Cea de-a 11-a ediție a Summitului Tinerilor propune un spațiu dedicat dialogului, schimbului de experiență și identificării unor soluții pentru provocările generației tinere.

Summitul Tinerilor 11 se desfășoară la Alba Iulia sub tema „Știi cine ești?”, o invitație la reflecție asupra identității personale, a relațiilor care îi conectează pe tineri și a direcției pe care aceștia doresc să o urmeze. Evenimentul își propune să aducă împreună oameni cu preocupări și experiențe diverse, într-un cadru care încurajează învățarea, colaborarea și implicarea activă în comunitate.

Programul anunțat de organizatori include ateliere, sesiuni plenare și discuții pe teme relevante pentru tineri și pentru cei care activează în domeniul tineretului. Participanții au ocazia să își dezvolte competențele, să descopere perspective noi și să intre în contact cu specialiști, lideri de tineret și reprezentanți ai organizațiilor din domeniu.

Un spațiu pentru participare și colaborare

Dincolo de componenta educațională, Summitul Tinerilor reprezintă un cadru de întâlnire pentru comunitatea de tineret din România, în care experiențele locale pot deveni puncte de plecare pentru inițiative comune. Dialogul dintre participanți urmărește să contribuie la o mai bună înțelegere a nevoilor generației tinere și la consolidarea colaborării dintre organizații și comunități.

Evenimentul se adresează tinerilor cu vârste între 16 și 35 de ani, precum și liderilor de tineret din aceeași categorie de vârstă. Participarea se realizează pe baza înscrierii, a procesului de selecție și a confirmării transmise de organizatori.

Potrivit informațiilor publicate pe platforma oficială, participarea la activități, cazarea și mesele din programul oficial sunt gratuite pentru participanții selectați. Transportul până la Alba Iulia și retur rămâne în responsabilitatea fiecărui participant.

Alba Iulia, în centrul agendei naționale de tineret

Organizarea summitului în Alba Iulia se înscrie în programul prin care orașul deține, în 2026, titlul de Capitala Tineretului din România. Acest statut urmărește să susțină inițiative dedicate tinerilor și să consolideze colaborarea dintre administrația publică, organizațiile neguvernamentale, mediul privat și comunitatea locală.

În acest context, Summitul Tinerilor 11 reprezintă unul dintre momentele importante ale anului dedicat tineretului la Alba Iulia, oferind vizibilitate inițiativelor și preocupărilor tinerilor din diferite regiuni ale țării.

Tot în cadrul summitului este programată etapa finală a competiției pentru desemnarea Capitalei Tineretului din România pentru anul 2028. Brașov, Mediaș și Suceava au fost selectate în finală și urmează să își prezinte candidaturile în fața unui juriu independent. Orașul câștigător va primi titlul pentru 2028, un premiu de 50.000 de euro oferit de Banca Comercială Română și oportunitatea de a găzdui ediția din acel an a Summitului Tinerilor.

Cinci zile dedicate viitorului

Prin ateliere, dezbateri și întâlniri între tineri și profesioniști din domeniu, Summitul Tinerilor 11 își propune să transforme schimbul de idei în oportunități de colaborare și implicare civică. Tema ediției invită participanții să reflecteze atât asupra propriei identități, cât și asupra rolului pe care îl pot avea în comunitățile din care fac parte.

Între 21 și 25 octombrie 2026, Alba Iulia devine astfel un spațiu de întâlnire pentru o comunitate preocupată de educație, participare și dezvoltare, într-un moment în care vocea tinerilor și implicarea lor în viața publică ocupă un loc important pe agenda națională.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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