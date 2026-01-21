21-22 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER în Alba și alte județe: Temperaturi de până la -19 grade. Urmează precipitații mixte, vânt și polei
COD GALBEN de GER în Alba și alte județe: Temperaturi de până la -19 grade. Urmează precipitații mixte, vânt și polei
Vremea geroasă afectează în continuare județul Alba. Va urma o nouă noapte arctică.
Județul Alba va fi de miercuri, 21 ianuarie 2026, ora 20.00, până joi, 22 ianuarie 2026, ora 10.00, sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de ger.
Potrivit meteorologilor, în Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor încadra în general între -19 și -9 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei.
A fost emisă, de asemenea, o informare meteo în vigoare de miercuri, 21 ianuarie 2026, ora 10.00 – vineri, 23 ianuarie 2026, ora 10.00, la nivelul întregii țări.
Conform acestei informări meteo, pe parcursul zilei de miercuri (21 ianuarie), vor mai fi temperaturi deosebit de scăzute local în nordul, centrul și sud-estul țării, iar în nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra valori în jurul a -10 grade.
În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -19 și -10 grade.
În regiunile sudice, îndeosebi din a doua parte a nopții de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) și în dimineața zilei de joi (22 ianuarie), local și temporar vor fi precipitații mixte și pe arii restrânse se va depune polei.
Joi vor fi precipitații mixte în regiunile estice, sud-estice și pe arii restrânse în centrul țării și se va depune polei.
Temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 ianuarie), în sudul Banatului și al Moldovei, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | INCENDIU la un ansamblu auto pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Săliște: Trafic pe o singură bandă
INCENDIU la un ansamblu auto pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Săliște: Trafic pe o singură bandă Un incendiu la un ansamblu auto s-a produs pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu în dimineața zilei de miercuri, 21 ianjuarie 2026. Traficul în zonă se desfășoară dirijat, pe o singură bandă. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a […]
ANAF a câştigat în instanţă toată casa lui Iohannis din Sibiu: Fostul președinte datorează despăgubiri statului
ANAF a câştigat în instanţă toată casa lui Iohannis din Sibiu. Fostul președinte datorează despăgubiri statului Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu a obținut marți, în primă instanță, la Tribunalul Sibiu, și cealaltă jumătate din imobilul situat în centrul istoric al municipiului. În acest context, fostul președinte Klaus Iohannis are deja obligația de a achita […]
Prețul pentru gaze 2026 | Ce se va întâmpla după 1 aprilie 2026 și ce garantează Guvernul
Prețul pentru gaze 2026 | Ce se va întâmpla după 1 aprilie 2026 și ce garantează Guvernul Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România va intra în ultimul în care se aplică schema de palfonare a prețului la gaze naturașe cu un nivel de producție internă, care ar trebui să prevină scumpiri majoare după […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
21-22 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER în Alba și alte județe: Temperaturi de până la -19 grade. Urmează precipitații mixte, vânt și polei
COD GALBEN de GER în Alba și alte județe: Temperaturi de până la -19 grade. Urmează precipitații mixte, vânt și...
FOTO | INCENDIU la un ansamblu auto pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Săliște: Trafic pe o singură bandă
INCENDIU la un ansamblu auto pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Săliște: Trafic pe o singură bandă Un incendiu la un...
Știrea Zilei
VIDEO | Accident MORTAL pe autostrada A1: O tânără de 26 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o mașină și un autocamion. O fetiță de 5 ani și un bărbat, în stare gravă. Trafic deviat
Accident MORTAL pe autostrada A1: O tânără de 26 de ani a DECEDAT după impactul violent dintre o mașină și...
Pachete alimentare în 2026 pentru aproape 600 de elevi dintr-un oraș din zona de munte din Alba: În ce constau
Pachete alimentare în 2026 pentru aproape 600 de elevi dintr-un oraș din zona de munte din Alba Primăria Câmpeni a...
Curier Județean
Cugirean de 36 de ani, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Pentru ce infracțiuni va sta 1 an și 5 luni în închisoare
Cugirean de 36 de ani, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Pentru ce infracțiuni...
Bărbat din Ohaba, condamnat la închisoare, prins de polițiști: Va sta patru ani jumătate după gratii pentru complicitate la trafic de migranți
Bărbat din Ohaba, condamnat la închisoare, prins de polițiști: Va sta patru ani jumătate după gratii pentru complicitate la trafic...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti!
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti! Pe 21 ianuarie, în...
21 ianuarie 1648: La Alba Iulia (Bălgrad) apare prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, operă de referinţă pentru traducerile ulterioare ale Sfintei Scripturi
21 ianuarie 1648: La Alba Iulia (Bălgrad) apare prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, operă de referinţă...