21-22 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER în Alba și alte județe: Temperaturi de până la -19 grade. Urmează precipitații mixte, vânt și polei

COD GALBEN de GER în Alba și alte județe: Temperaturi de până la -19 grade. Urmează precipitații mixte, vânt și polei

Vremea geroasă afectează în continuare județul Alba. Va urma o nouă noapte arctică.

Județul Alba va fi de miercuri, 21 ianuarie 2026, ora 20.00, până joi, 22 ianuarie 2026, ora 10.00, sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de ger.

Potrivit meteorologilor, în Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor încadra în general între -19 și -9 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei.

A fost emisă, de asemenea, o informare meteo în vigoare de miercuri, 21 ianuarie 2026, ora 10.00 – vineri, 23 ianuarie 2026, ora 10.00, la nivelul întregii țări.

Conform acestei informări meteo, pe parcursul zilei de miercuri (21 ianuarie), vor mai fi temperaturi deosebit de scăzute local în nordul, centrul și sud-estul țării, iar în nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -19 și -10 grade.

În regiunile sudice, îndeosebi din a doua parte a nopții de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) și în dimineața zilei de joi (22 ianuarie), local și temporar vor fi precipitații mixte și pe arii restrânse se va depune polei.

Joi vor fi precipitații mixte în regiunile estice, sud-estice și pe arii restrânse în centrul țării și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 ianuarie), în sudul Banatului și al Moldovei, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI