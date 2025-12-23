2026 vine cu scumpiri în lanț la carburanți, energie, gaze și taxe mai mari. Profesorul Cristian Păun: „Românii o să o ducă foarte greu”
2026 vine cu scumpiri în lanț la carburanți, energie, gaze și taxe mai mari. Profesorul Cristian Păun: „Românii o să o ducă foarte greu”
Românii vor resimți din plin scumpirile anunțate pentru anul viitor, pe fondul majorării taxelor, liberalizării pieței gazelor și menținerii dezechilibrelor macroeconomice. Profesorul Cristian Păun avertizează, într-o intervenție la Digi24, că inflația va continua să pună presiune pe bugetele populației și că ideea unei relaxări rapide a prețurilor este nerealistă, iar lumea „o să o ducă foarte greu în perioada următoare”.
„Vom avea, exact cum ați spus și dumneavoastră, 4-5% la carburanți, vom mai avea cam 3% la energia electrică, tot din motive legate de accize, pentru că și acolo este accizată energia electrică. Vom avea o creștere a prețului la gaze, mai ales în prima parte a anului, când se va liberaliza și piața gazelor, ceea ce din punctul meu de vedere, face complet nerealistă ideea că din a doua jumătate a anului vom scăpa de inflație”, a declarat Cristian Păun.
Buget construit pe estimări nerealiste
Economistul atrage atenția că autoritățile continuă să construiască bugete pe prognoze care nu reflectă realitatea economică. „Ar fi foarte bine ca atunci când se va face bugetul pe anul viitor să se țină cont mai realist de aceste lucruri, pentru că până acum, în ultimii doi, trei ani am ne-am bătut joc de tot ce însemna o estimări cu privire la inflație, creșterea PIB și așa mai departe.”, a adăugat el.
În opinia sa, costurile politicilor din ultimii ani sunt suportate acum de întreaga populație. „Românii o să o ducă foarte greu în perioada următoare. Ei plătesc în principal costul acestor probleme acumulate în ultima perioadă, costul acestor dezechilibre macroeconomice, multe dintre ele produse din motive populiste, din motive electorale. Practic, tot ceea ce s-a promis cu o mână și s-a dat cu o mână la unii, în momentul de față este luat de la toți și luat cu destul de mult, să spunem așa meticulozitate.”, mai spune Păun.
Taxe mari la pompă și energie
Cristian Păun subliniază că prețul carburanților este puternic influențat de nivelul taxelor. „Da, la pompă plătim aproape 60% taxe. Eu și glumeam odată cu cineva care lucra acolo într-o benzinărie. Îi spuneam: «Dumneavoastră ar trebui să vă numiți încasator de taxe la la stat, lucrător la ANAF pentru cel puțin jumătate din timpul de aici. În niciun caz benzinar, că nu aveți treabă cu cu benzină. Aveți treabă cu încasarea taxelor pentru stat prin pompa de benzină».”, a afirmat acesta.
El explică faptul că această politică fiscală este una generalizată la nivel european. „Este o, o să spunem așa, o politică la nivelul întregii Uniuni Europene. Din păcate, Uniunea Europeană vede energia și carburantul ca fiind un vehicul fiscal important și încarcă aceste bunuri, cu foarte multe taxe, pentru că aici e foarte greu să faci evaziune. Sau dacă faci evaziune, ești foarte ușor de prins și când fur curent și când încerci să pui carburanți din surse îndoielnice. Și atunci, aceste taxe sunt întotdeauna clare și foarte ușor de încasat de către stat, fără niciun efort, pe spinarea benzinarilor și pe costul fiecăruia dintre noi.”, a completat Cristian Păun.
Agricultură, deficit și lipsa reformelor
Efectele inflației și ale taxelor ridicate se vor resimți inclusiv în agricultură. „Este problematic, inclusiv pentru agricultură. Semne bune, anul n-are. În continuare va trebui să ne luptăm cu această inflație, pentru că în continuare avem și problema deficitului, care adaugă și mai multe probleme peste cea cele pe care le avem deja. Se pare că nu reușim să reformăm statul român și că pentru noi reforma statului român înseamnă taxe mai mari pe care să le plătească românii care și-ar dori un stat mai reformat și nu taxe mai mari. Este cam inutil să tot duci bani de la tine din buzunar către un stat care nu e nici modern și nici reformat.”, a mai spus economistul.
