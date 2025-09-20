20 septembrie: Pomenirea Sfântului Mare Mucenic Eustatie, a soției sale Teopista și a fiilor lor, Agapie și Teopist

În fiecare an, pe 20 septembrie, credincioșii ortodocși îi cinstesc pe Sfântul Mare Mucenic Eustatie, pe soția sa, Teopista, și pe fiii lor, Agapie și Teopist, o familie întreagă care a primit cununa muceniciei pentru Hristos.

Sfântul Eustatie, purtând numele de Placid înainte de botez, a fost un vestit general al armatei romane în vremea împăratului Traian. Tradiția consemnează că, în timpul unei vânători, a trăit o revelație cutremurătoare: între coarnele unui cerb a văzut Sfânta Cruce și a auzit glasul lui Hristos, care l-a chemat să-L urmeze. Mișcat de această minune, a renunțat la vechea credință și, împreună cu soția și copiii săi, a primit botezul.

După convertire, viața lor a fost marcată de grele încercări. Eustatie și familia sa au cunoscut prigoana, au fost despărțiți pentru o vreme și au trecut prin lipsuri și suferințe. Cu toate acestea, credința lor nu s-a clintit.

Mai târziu, fiind chemat din nou în slujba armatei, Eustatie și-a demonstrat vitejia, însă, din pricina refuzului de a aduce jertfe zeilor păgâni, împreună cu Teopista și cei doi fii, a fost aruncat într-un cuptor încins. În chip minunat, flăcările nu i-au atins, însă, prin voia lui Dumnezeu, și-au dat sufletele mărturisind credința în Hristos.

Biserica îi pomenește astăzi ca exemple de statornicie și curaj, modele pentru familiile creștine care se confruntă cu încercări și ispite. Sfântul Mare Mucenic Eustatie, soția sa și copiii lor sunt cinstiți nu doar pentru jertfa lor, ci și pentru felul în care au păstrat unitatea familiei prin credință.

Sursa foto: doxologia.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI