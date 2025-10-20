20 octombrie 2025 | Un nou cutremur în România: Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
Un nou cutremur în România: Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
Un cutremur de suprafață cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni, l20 octombrie 2025, la ora 3:35, în Muntenia, județul Brăila, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Seismul a avut loc la adâncimea de 7,9 kilometri (km), în apropierea următoarelor orașe: 9 km nord-est de Braila, 11 km sud de Galați, 63 km vest de Tulcea, 63 km vest de Izmayil, 77 km sud-est de Focșani și 96 km est de Buzău.
În luna octombrie 2025, în România s-au produs 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 pe Richter.
Cele mai mari seisme din 2025, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie 2025 în județul Buzău, respectiv pe 11 mai 2025 în județul Vrancea.
În 2024, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău pe 16 septembrie, reamintește Agerpres.
