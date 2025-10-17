20 octombrie 2025 | Ștafeta Invictus 2025 ajunge la Alba Iulia: Întâmpinarea echipei INVICTUS și predarea ștafetei la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul. Programul

Luni, 20 octombrie 2025, ștafeta INVICTUS ajunge la Alba Iulia. Întâmpinarea echipei și înmânarea ștafetei vor avea loc în zona statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul din Cetatea Alba Carolina.

La data de 1 octombrie 2025, alergători și cicliști au plecat din București (Monumentul Eroilor Patriei) pe trei trasee simbolice – Albastru, Galben și Roșu – către Carei, ultimul oraș eliberat de Armata Română în 1944.

Pe 25 octombrie 2025, de Ziua Armatei României, toate cele trei ștafete se vor reuni la Carei.

Traseul galben va străbate inima României, purtând simbolul tricolorului prin comunități unite de respect și recunoștință.

Etapele principale sunt:

• 1 octombrie: București

• 4 octombrie: Târgoviște

• 5 octombrie: Ploiești – Breaza – Caraiman

• 8 octombrie: Caraiman – Râșnov – Brașov

• 9 octombrie: Brașov

• 10 octombrie: Sfântu Gheorghe

• 13 octombrie: Miercurea Ciuc – Odorheiul Secuiesc

• 14 octombrie: Sighișoara

• 15 octombrie: Târgu Mureș

• 16 octombrie: Mediaș

• 17 octombrie: Cincu – Făgăraș

• 18 octombrie: Sibiu

• 21 octombrie: Alba Iulia – Aiud

• 22 octombrie: Câmpia Turzii

• 23 octombrie: Cluj-Napoca

• 24 octombrie: Zalău

• 25 octombrie: Tășnad

Programul activităţilor:

15.50 – 16.00 – Primirea invitaților;

16.00 – 16.05 – Întâmpinarea echipei INVICTUS;

16.05 – 10.10 – Intonarea Imnului național al României;

16.10 – 16.15 – Înmânarea ștafetei;

16.15 – 16.20 – Discurs al conducătorului ștafetei.

La eveniment vor participa reprezentanți ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, Membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba, Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase, Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcția Regională de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba, Cercul Militar Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba, Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia

Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații, Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” filiala Alba Iulia, Asociația ”21 Decembrie 1989” Alba Iulia, Fundația Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României, Despărțământul Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia, Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, Servicii și instituții publice din județul Alba partide politice, reprezentanți mass-media.

Secțiune Știri sub articolul principal

