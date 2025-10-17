20 octombrie 2025 | Ștafeta Invictus 2025 ajunge la Alba Iulia: Întâmpinarea echipei INVICTUS și predarea ștafetei la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul. Programul
20 octombrie 2025 | Ștafeta Invictus 2025 ajunge la Alba Iulia: Întâmpinarea echipei INVICTUS și predarea ștafetei la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul. Programul
Luni, 20 octombrie 2025, ștafeta INVICTUS ajunge la Alba Iulia. Întâmpinarea echipei și înmânarea ștafetei vor avea loc în zona statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul din Cetatea Alba Carolina.
La data de 1 octombrie 2025, alergători și cicliști au plecat din București (Monumentul Eroilor Patriei) pe trei trasee simbolice – Albastru, Galben și Roșu – către Carei, ultimul oraș eliberat de Armata Română în 1944.
Pe 25 octombrie 2025, de Ziua Armatei României, toate cele trei ștafete se vor reuni la Carei.
Traseul galben va străbate inima României, purtând simbolul tricolorului prin comunități unite de respect și recunoștință.
Etapele principale sunt:
• 1 octombrie: București
• 4 octombrie: Târgoviște
• 5 octombrie: Ploiești – Breaza – Caraiman
• 8 octombrie: Caraiman – Râșnov – Brașov
• 9 octombrie: Brașov
• 10 octombrie: Sfântu Gheorghe
• 13 octombrie: Miercurea Ciuc – Odorheiul Secuiesc
• 14 octombrie: Sighișoara
• 15 octombrie: Târgu Mureș
• 16 octombrie: Mediaș
• 17 octombrie: Cincu – Făgăraș
• 18 octombrie: Sibiu
• 21 octombrie: Alba Iulia – Aiud
• 22 octombrie: Câmpia Turzii
• 23 octombrie: Cluj-Napoca
• 24 octombrie: Zalău
• 25 octombrie: Tășnad
Programul activităţilor:
15.50 – 16.00 – Primirea invitaților;
16.00 – 16.05 – Întâmpinarea echipei INVICTUS;
16.05 – 10.10 – Intonarea Imnului național al României;
16.10 – 16.15 – Înmânarea ștafetei;
16.15 – 16.20 – Discurs al conducătorului ștafetei.
La eveniment vor participa reprezentanți ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba, Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Municipiului Alba Iulia, Membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba, Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase, Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia, Direcția Regională de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba, Cercul Militar Alba Iulia, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba, Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”, Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia
Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații, Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” filiala Alba Iulia, Asociația ”21 Decembrie 1989” Alba Iulia, Fundația Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României, Despărțământul Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia, Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, Servicii și instituții publice din județul Alba partide politice, reprezentanți mass-media.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 și pentru perioada 20.10.2025-26.10.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 și pentru perioada 20.10.2025-26.10.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. ALBA IULIA, Str. ZENIT (ALBA – MICESTI), Str. URANUS (ALBA – MICESTI), Str. […]
FOTO-VIDEO | Acțiune de amploare a polițiștilor din Alba Iulia: Sute de persoane și mașini verificate, amenzi de peste 55.000 lei și permise reținute
Acțiune de amploare a polițiștilor din Alba Iulia: Sute de persoane și mașini verificate, amenzi de peste 55.000 lei și permise reținute Pe 16 octombrie 2025, polițiștii din Alba Iulia, alături de colegi de la mai multe servicii, au organizat o acțiune de amploare pentru a menține ordinea și a combate infracționalitatea. În timpul verificărilor, […]
Bărbat din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști: Și-a contactat vecina, deși avea interdicție clară prin ordin de protecție
Bărbat REȚINUT în Baia de Arieș: A contactat vecina, deși avea interdicție clară prin ordin de protecție. Polițiștii au acționat rapid Polițiștii din Baia de Arieș l-au reținut pentru 24 de ore pe un bărbat de 28 de ani, după ce ar fi încălcat ordinul de protecție emis pe numele său. În cursul zilei de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
ANAF clarifică declarația despre „gemul făcut de bunica”: Nu intenționăm fiscalizarea autoconsumului populației
ANAF vine cu precizări după declaraţiile şefului Adrian Nica despre gemul bunicii: Nu vom impozita autoconsumul populaţiei Șeful ANAF, Adrian...
Cod Personal de Sănătate pentru fiecare român din 2026: Programări direct din aplicație și dosar medical electronic la îndemână oricând
Cod Personal de Sănătate pentru fiecare român din 2026: Programări direct din aplicație și dosar medical electronic la îndemână oricând...
Știrea Zilei
Statul „serios” a blocat pentru trei luni primirea facturilor pentru proiectele Anghel Saligny. Cseke Attila: „Primarii au fost anunțați”
Statul „serios” a blocat pentru trei luni primirea facturilor pentru proiectele Anghel Saligny. Cseke Attila: „Primarii au fost anunțați” Începând...
VIDEO | Cea mai nouă creșă din Sebeș, din Parcul Arini, inaugurată în prezența Ministrul dezvoltării, Cseke Attila
Cea mai nouă creșă din Sebeș, din Parcul Arini, inaugurată în prezența Ministrul dezvoltării, Cseke Attila Ministrul dezvoltării, Cseke Attila,...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 și pentru perioada 20.10.2025-26.10.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 27.10.2025-02.11.2025 și pentru perioada 20.10.2025-26.10.2025 Distribuție Energie...
20 octombrie 2025 | Ștafeta Invictus 2025 ajunge la Alba Iulia: Întâmpinarea echipei INVICTUS și predarea ștafetei la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul. Programul
20 octombrie 2025 | Ștafeta Invictus 2025 ajunge la Alba Iulia: Întâmpinarea echipei INVICTUS și predarea ștafetei la Statuia ecvestră...
Politică Administrație
„Ocna Mureș Verde” – Peste 8500 mp de spațiu public din singura stațiune balneară din județul Alba, revitalizați printr-un proiect de dezvoltare urbană de 18 milioane de lei
„Ocna Mureș Verde” – Peste 8500 mp de spațiu public din singura stațiune balneară din județul Alba, revitalizați printr-un proiect...
FOTO | Centru multifuncțional inaugurat în satul Hăpria, din comuna Ciugud: Vechea clădire a școlii din localitate, reabilitată și renovată
Centru multifuncțional inaugurat în satul Hăpria, din comuna Ciugud: Vechea clădire a școlii din localitate, reabilitată și renovată Satul Hăpria,...
Opinii Comentarii
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele sale
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele...
16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla rata de supraviețuire
16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla...