20 iunie 2026 | Junior Bike Race la Ciugud, ediție aniversară: Cea mai îndrăgită competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor împlinește un deceniu. ,,Fiecare mic biciclist are povestea lui”
Junior Bike Race la Ciugud, ediție aniversară: Cea mai îndrăgită competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor împlinește un deceniu. ,,Fiecare mic biciclist are povestea lui”
Junior Bike Race revine în 2026 cu a X-a ediție la Ciugud. Concursul destinat exclusiv copiilor împlinește un deceniu anul acesta și promite distracție, premii și aventură pentru micii cicliști.
,,Sunt 10 ani de când organizăm Junior Bike Race. Cunoaștem pe mulți dintre copiii, și suntem entuziasmați să ne facem și mai mulți prieteni!
Unii sunt cu noi de la prima ediție, alții tocmai au aflat de competiție și insistă să învețe și ei să meargă pe bicicletă. Unii au început cu roți ajutătoare, iar astăzi sunt pe podiumuri la competiții titrate. Alții au refuzat să ia startul în cursă pentru că nu le stătea bine casca.
Fiecare mic biciclist are povestea lui. Și în fiecare pasiunea pentru mișcare a prins și mai mult viață odată cu Junior Bike Race. S-a creat aici o comunitate frumoasă de copii, părinți, voluntari dar și sponsori fără de care acest eveniment nu ar putea avea loc. Pentru că, așa cum v-am obișnuit, înscrierea la eveniment este GRATUITĂ!
Iar în 2026, suntem mândri să organizăm Ediția Aniversară! Da, Junior Bike Race împlinește un deceniu! Pe 20 iunie, la Ciugud, vă așteptăm cu mic și mare să dăm startul celei de a zecea ediție a acestei competiții”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Care este stadiul lucrărilor la „mica variantă a Blajului”: Detalii de ultimă oră de pe șantierul drumului Tiur – Crăciunelu de Jos
Care este stadiul lucrărilor la „mica variantă a Blajului”: Detalii de ultimă oră de pe șantierul drumului Tiur – Crăciunelu de Jos Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a oferit, vineri, 22 mai 2026, detalii de ultimă oră despre stadiul lucrărilor la „mica variantă a Blajului”. Potrivit edilului din „Mica Romă”, pe șantierul drumului Tiur […]
Bărbat încarcerat la Penitenciarul Aiud, trimis în judecată într-un dosar de pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor
Bărbat încarcerat la Penitenciarul Aiud, trimis în judecată într-un dosar de pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor Tribunalul Alba – Secția Penală a decis, printr-o încheiere pronunțată în camera preliminară, joi, 21 mai 2026, începerea judecății într-un dosar instrumentat de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia care vizează acuzații grave de pornografie infantilă prin […]
24 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!”
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!” Polițiștii rutieri acționează astăzi, 24 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Împușcături în apropierea Casei Albe: Suspect înarmat, ucis de Serviciul Secret. Donald Trump era în interior
Împușcături în apropierea Casei Albe: Suspect înarmat, ucis de Serviciul Secret. Donald Trump era în interior Un suspect înarmat a...
Alertă copil dispărut 2026 | Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți în 12 luni în România: Număr în creștere pentru al treilea an consecutiv
Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți în 12 luni în România: Număr în creștere pentru al treilea an consecutiv...
Știrea Zilei
FOTO | Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral: „O adevărată lecție de comunitate și respect pentru origini”
Acoperișul de paie al unei case vechi de aproape 150 de ani din Munții Apuseni, salvat și restaurat integral: „O...
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat de 43 de ani din Cugir, găsit decedat pe o stradă din oraș: S-ar fi aruncat de la etajul 4 al blocului în care locuia
TRAGEDIE la Cugir: Bărbat de 43 de ani din Cugir, găsit decedat pe o stradă din oraș: S-ar fi aruncat...
Curier Județean
20 iunie 2026 | Junior Bike Race la Ciugud, ediție aniversară: Cea mai îndrăgită competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor împlinește un deceniu. ,,Fiecare mic biciclist are povestea lui”
Junior Bike Race la Ciugud, ediție aniversară: Cea mai îndrăgită competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor împlinește un deceniu. ,,Fiecare mic...
VIDEO | Care este stadiul lucrărilor la „mica variantă a Blajului”: Detalii de ultimă oră de pe șantierul drumului Tiur – Crăciunelu de Jos
Care este stadiul lucrărilor la „mica variantă a Blajului”: Detalii de ultimă oră de pe șantierul drumului Tiur – Crăciunelu...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte
Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați...
FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă
Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...