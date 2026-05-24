20 iunie 2026 | Junior Bike Race la Ciugud, ediție aniversară: Cea mai îndrăgită competiție ciclistă destinată exclusiv copiilor împlinește un deceniu. ,,Fiecare mic biciclist are povestea lui”

Junior Bike Race revine în 2026 cu a X-a ediție la Ciugud. Concursul destinat exclusiv copiilor împlinește un deceniu anul acesta și promite distracție, premii și aventură pentru micii cicliști.

,,Sunt 10 ani de când organizăm Junior Bike Race. Cunoaștem pe mulți dintre copiii, și suntem entuziasmați să ne facem și mai mulți prieteni!

Unii sunt cu noi de la prima ediție, alții tocmai au aflat de competiție și insistă să învețe și ei să meargă pe bicicletă. Unii au început cu roți ajutătoare, iar astăzi sunt pe podiumuri la competiții titrate. Alții au refuzat să ia startul în cursă pentru că nu le stătea bine casca.

Fiecare mic biciclist are povestea lui. Și în fiecare pasiunea pentru mișcare a prins și mai mult viață odată cu Junior Bike Race. S-a creat aici o comunitate frumoasă de copii, părinți, voluntari dar și sponsori fără de care acest eveniment nu ar putea avea loc. Pentru că, așa cum v-am obișnuit, înscrierea la eveniment este GRATUITĂ!

Iar în 2026, suntem mândri să organizăm Ediția Aniversară! Da, Junior Bike Race împlinește un deceniu! Pe 20 iunie, la Ciugud, vă așteptăm cu mic și mare să dăm startul celei de a zecea ediție a acestei competiții”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

