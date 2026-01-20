Curier Județean

20 ianuarie 2026 | Inversiune termică: La Roșia Montană, cu 10 grade mai mult decât la Câmpeni, la miezul zilei

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 32 de minute

în

De

Inversiune termică: La Roșia Montană, cu 10 grade mai mult decât la Câmpeni, la miezul zilei

Fenomenul de inversiune termică s-a manifestat în prima parte a zilei de marți, 20 ianuarie 2026, și în județul Alba.

Temperatura a fost mult mai ridicată la Roșia Montană decât în toate celelalte localități din județul Alba în care se fac măsurători de către specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Potrivit monitorizărilor ANM, la ora 11.00, se înregistrau -2 grade La Roșia Montană, aceasta fiind una dintre cele mai ridicate valori termice din România în acel moment.

Tot la ora 11.00, la distanță relativ mică de Roșia Montană, la Câmpeni, se înregistrau -12 grade. Aceeași temperatură se consemna la Sebeș și Blaj.

În Alba Iulia, marți, 20 ianuarie 2026, la ora 11.00, erau -11 grade Celsius.

Inversiunea termică este un fenomen meteorologic în care, contrar situației normale, aerul rece rămâne la nivelul solului, iar deasupra lui se află un strat de aer mai cald. În mod obișnuit, temperatura scade odată cu altitudinea, însă în timpul unei inversiuni termice se întâmplă exact opusul: este mai frig în zonele joase (orașe) și mai cald pe munte.

Dimineața de marți, 20 ianuarie 2026, a adus temperaturi cu șapte grade mai mari atât la Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, cât și în stațiunea Păltiniș din Munții Cindrel, unde termometrele au arătat cu aproximație minus cinci grade, față de stația meteo din municipiul Sibiu care indica minus 12,5 grade, din cauza fenomenului de inversiune termică, potrivit Agerpres.

foto: Facebook / Casa Petri Roșia Montană

