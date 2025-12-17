20 decembrie 2025 | Spectacolul ,,Elefănțelul curios”, în premieră pe scena Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia
Teatrul de Păpuși „Prichindel” prezintă sâmbătă, 20 decembrie 2025, de la ora 12:00, spectacolul-premieră „Elefănțelul curios”, în regia Laurei Boboc. „Elefănțelul curios” este o adaptare a povestirii lui Rudyard Kipling, este un spectacol cu marionete cu fire, antrenant, vesel și pilduitor, la care copil și adult pot călători împreună în lumea de poveste.
„Curiozitatea este o însușire care ne îmbogățește sufletește, dar nu orice curiozitate este bună. Există curiozități periculoase. O astfel de curiozitate are elefănțelul nostru din poveste. El vrea să știe doar un singur lucru: ce mănâncă crocodilul la cină. Nu ține seamă de sfaturile primite de la prietenii pe care și-i face în călătoria sa prin junglă: un ursuleț, o broscuță și un șarpe. În cele din urmă îl întâlnește pe crocodil, dar discuția palpitantă cu acesta putea să-l coste viața. Este salvat de șarpe la timp, doar că se alege cu trompa lungită.”, spune regizoarea și semnatara scenariului, Laura Boboc.
ELEFĂNȚELUL CURIOS
Regie și scenariu, după Rudyard Kipling – Laura Boboc
Scenografie – Ana Catrințașu
Muzică – Adam Boboc
Distribuție – Laura Boboc, Adam Boboc
Regie tehnică – Elena Madaras
Lumini – Călin Popa
Sunet – Florin Andrea
Mașinist – Florin Badiu
Manager – Ioana Bogățan
Cu acest spectacol încheiem anul 2025, un an bogat, cu numeroase satisfacții, cu spectacole și povești frumoase, cu spectatori minunați, cărora le mulțumim pentru aplauze, și pe care îi așteptăm în sala de spectacol și în 2026.
Tuturor vă dorim să aveți sărbători frumoase și liniștite, alături de cei dragi, și să ne revedem cu bine în anul ce va să vină! Țineți poveștile aproape!
Crăciun fericit! Vă urează echipa Teatrului de Păpuși „Prichindel” și un 2026 FABULOS, se arată într-un comunicat de presă transmis de Teatrul Prichindel.
