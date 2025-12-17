20 decembrie 2025 | Spectacolul ,,Elefănțelul curios”, în premieră pe scena Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia

Teatrul de Păpuși „Prichindel” prezintă sâmbătă, 20 decembrie 2025, de la ora 12:00, spectacolul-premieră „Elefănțelul curios”, în regia Laurei Boboc. „Elefănțelul curios” este o adaptare a povestirii lui Rudyard Kipling, este un spectacol cu marionete cu fire, antrenant, vesel și pilduitor, la care copil și adult pot călători împreună în lumea de poveste.

„Curiozitatea este o însușire care ne îmbogățește sufletește, dar nu orice curiozitate este bună. Există curiozități periculoase. O astfel de curiozitate are elefănțelul nostru din poveste. El vrea să știe doar un singur lucru: ce mănâncă crocodilul la cină. Nu ține seamă de sfaturile primite de la prietenii pe care și-i face în călătoria sa prin junglă: un ursuleț, o broscuță și un șarpe. În cele din urmă îl întâlnește pe crocodil, dar discuția palpitantă cu acesta putea să-l coste viața. Este salvat de șarpe la timp, doar că se alege cu trompa lungită.”, spune regizoarea și semnatara scenariului, Laura Boboc.

ELEFĂNȚELUL CURIOS

Regie și scenariu, după Rudyard Kipling – Laura Boboc

Scenografie – Ana Catrințașu

Muzică – Adam Boboc

Distribuție – Laura Boboc, Adam Boboc

Regie tehnică – Elena Madaras

Lumini – Călin Popa

Sunet – Florin Andrea

Mașinist – Florin Badiu

Manager – Ioana Bogățan

Cu acest spectacol încheiem anul 2025, un an bogat, cu numeroase satisfacții, cu spectacole și povești frumoase, cu spectatori minunați, cărora le mulțumim pentru aplauze, și pe care îi așteptăm în sala de spectacol și în 2026.

Tuturor vă dorim să aveți sărbători frumoase și liniștite, alături de cei dragi, și să ne revedem cu bine în anul ce va să vină! Țineți poveștile aproape!

Crăciun fericit! Vă urează echipa Teatrului de Păpuși „Prichindel” și un 2026 FABULOS, se arată într-un comunicat de presă transmis de Teatrul Prichindel.

