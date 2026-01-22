Actualitate

20 de decese în România din cauza gripei într-o singură săptămână: Câți oameni și-au pierdut viața de la începutul sezonului gripal în țara noastră

20 de persoane au murit săptămâna trecută în România din cauza gripei, a informat, joi, 22 ianuarie 2026, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

De la începutul sezonului au fost raportate 40 de decese în România din cauza gripei.

Citește și: Există „super gripă” în România? „Termenul este eronat și nu are fundament medical”

„În săptămâna 12 – 18 ianuarie, au fost raportate 96.582 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 30,7% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (73.880) și cu 23% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (125.452).

Variația în minus față de media calculată de 109.832 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018 – 2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 12,1%.

În aceeași perioadă s-au înregistrat 6.287 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 8.585 înregistrate în săptămâna precedentă și cu 6.994 în aceeași săptămână a sezonului precedent și de 1,5 ori mai multe față de media ultimelor 5 sezoane (4.194).

În același interval s-au înregistrat 163 cazuri de gripă confirmată de laborator (57 cu virus gripal AH3, 13 cu virus gripal AH1 și 93 cu virus gripal A nesubtipat).

Până la data de 18 ianuarie, au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări un număr de 1.287.313 vaccinări antigripale (1.260.967 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.062 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate”, a precizat INSP.

