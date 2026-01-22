Există „super gripă” în România? „Termenul este eronat și nu are fundament medical”
Vicepreședintele Societatea Română de Epidemiologie, dr. Emilian Popvici, a explicat că termenul de „super gripă”, vehiculat în spațiul public din România, este unul eronat și nu are fundament medical.
„Super gripă nu există pentru că este virusul H3N2, care este un virus gripal sezonier. Deci noi avem o gripă sezonieră care evoluează cu virusul acesta H3N2 și care merge, la ora actuală, cu un număr mai crescut de cazuri.
Această tulpină H3N2 se regăsește și în vaccinul gripal. Deci vaccinul antigripal de anul acesta protejează față de această așa-zisă, în mod eronat, supergripă”, a declarat dr. Emilian Popovici.
Specialistul a accentuat că intensitatea mai mare a îmbolnăvirilor este explicabilă printr-o serie de factori cunoscuți de epidemiologi și nu prin apariția unui virus nou sau mai agresiv decât cele din sezoanele anterioare.
*Acoperire vaccinală redusă – o rată scăzută a vaccinării antigripale duce la o circulație mai intensă a virusului și la epidemii mai ample.
*Orientarea populației față de măsurile de protecție – neglijarea regulilor de prevenție favorizează transmiterea rapidă.
*Frecventarea aglomerărilor umane, un factor major de risc – prezența în malluri, revenirea din vacanță și reluarea cursurilor școlare contribuie la răspândirea virusului
Epidemiologii recomandă vaccinarea antigripală, respectarea măsurilor de igienă și evitarea aglomerațiilor, în special pentru persoanele vulnerabile, pentru a reduce impactul sezonului gripal.
