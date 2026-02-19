20-22 februarie 2026 | Vreme în răcire accentuată în România, ninsori, precipitații mixte, viscol, polei și ghețuș

Actualitate

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo de răcire accentuată în România, ninsori, precipitații mixte, viscol, polei și ghețuș, valabilă în România în intervalul 20 februarie 2026 (ora 2.00) – 22 februarie 2026 (ora 10.00).

În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat și Crișana vor fi mai ales ploi, iar în Moldova și la munte va ninge.

În restul teritoriului vor fi precipitații mixte, însă în seara zilei de vineri (20 februarie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor predomina ninsorile.

Local cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei sau ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5…15 cm.

Vineri (20 februarie) vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara (21 februarie) și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h. Temporar va fi viscol și vizibilitate redusă.

Vineri (20 februarie) vremea va fi rece în Moldova și în nord-estul Munteniei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade. Sâmbătă (21 februarie) se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile maxime se vor situa între -6 și 4 grade.

Minimele termice se vor situa în general între -12 și -2 grade și va fi ger îndeosebi în nordul Moldovei.

