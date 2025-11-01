2 Noiembrie 2025 | Evenimentul „Hai cu bicicleta la Săliștea”, ajunge la ediția a IV-a. Locuitorii sunt invitați la o plimbare de toamnă pe două roți

Evenimentul „Hai cu bicicleta la Săliștea”, ajunge la ediția a IV-a. Locuitorii sunt invitați la o plimbare de toamnă pe două roți

Comuna Săliștea își păstrează tradițiile și spiritul comunitar printr-un eveniment devenit deja simbol local – „Hai cu bicicleta la Săliștea”, ajuns în acest an la cea de-a patra ediție. Duminică, 2 noiembrie 2025, locuitorii sunt invitați să participe la o plimbare pe bicicletă pe drumurile comunei, într-o ediție de toamnă dedicată redescoperirii moștenirii locale și a frumuseților naturii.

Evenimentul își propune să aducă oamenii împreună, să încurajeze mișcarea și să valorifice peisajele pitorești ale zonei. Participanții vor putea să se bucure de culorile toamnei, de aer curat și de momente petrecute alături de familie, prieteni și vecini.

„Comunitatea este elementul în jurul căruia se construiesc lucrurile frumoase”, transmit organizatorii. „Hai cu bicicleta la Săliștea” nu este doar o plimbare, ci o ocazie de socializare și de întărire a legăturilor dintre oameni.

Sub sloganul „Împreună pentru comunitate!”, evenimentul din Săliștea continuă tradiția unui proiect născut din dorința de a promova mișcarea, solidaritatea și frumusețea vieții de la sat – pedală cu pedală, toamnă de toamnă.

