2 milioane de euro pentru lucrări suplimentare în proiectul de refuncționalizare a unui centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din Alba: De ce este necesar „suplimentul” de lucrări
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Alba a lansat, vineri, 6 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor suplimentare aferente obiectivului de investiții „Proiectare, amenajare, modernizare, reautorizare PSI și transformarea CRRN Galda de Jos în CABR Galda de Jos”.
Proiectul vizează refuncționalizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos, care este transformat în transformat în Centru de Abilitare și Reabilitare, un centru modern destinat persoanelor adulte cu dizabilități, care urmează să aibă 50 de beneficiari.
Acesta este cel mai important proiect de investiții în domeniul social din județul Alba.
Valoarea totală estimată a lucrărilor suplimentare este de 9.849.987 lei (aproape 2 milioane de euro), fără TVA.
Investiția este finanțată prin PNRR, Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și de la bugetul local al județului Alba.
Prin realizarea obiectivului de investiții vor fi implementate măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (CRRN) Galda de Jos, centru aflat în subordinea DGASPC Alba.
Lucrările suplimentare care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție reprezintă lucrări complementare investiției principale și sunt necesare pentru adaptarea și completarea soluțiilor tehnice existente, în scopul asigurării nivelului de siguranță la incendiu corespunzător destinației construcției, conformării cerințelor Normativului P118-ediția 2025 și a condițiilor impuse prin avizul de securitate la incendiu.
Pe parcursul derulării lucrărilor la obiectivul de investiții au intervenit modificări legislative, respectiv actualizarea Normativului PI 18 – ediția 2025, motiv pentru care obiectivul de investiții a fost supus procedurii de reautorizare.
În baza documentațiilor tehnice revizuite, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis un nou Aviz de securitate la incendiu (nr. 104/25/SU-AB/04.11.2025).
Implementarea condițiilor impuse prin acest aviz a generât necesitatea realizării unor lucràri suplimentare față de cele prevăzute inițial în proiectul tehnic.
Lucrările suplimentare se realizează asupra aceluiași obiectiv de investiții și au caracter complementar lucrărilor inițiale, fără a modifica funcțiunea sau natura generală a investiției. Toate intervențiile propuse au avut în vedere faptul că imobilul trebuie să asigure beneficiarilor condiții corespunzătoare de utilizare, raportat la destinația sa.
Se va avea în vedere integrarea lucrărilor suplimentare în fluxul de execuție existent, evitarea suprapunerilor sau a incompatibilităților între soluțiile tehnice și asigurarea unui control unitar asupra organizării de șantier, a etapizării lucrărilor și a respectării cerințelor privind securitatea la incendiu.
Aplicarea Normativului PI 18 – ediția 2025 a determinât introducerea unor cerințe tehnice suplimentare, cu impact direct asupra soluțiilor de proiectare și execuție, respectiv:
- utilizarea unor materiale și echipamente cu cerințe sporite privind rezistența la foc și comportarea la incendiu;
- aplicarea unor standarde suplimentare pentru sistemele de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, precum și pentru sistemele de evacuare a fumului și gazelor fierbinți;
- revizuirea soluțiilor tehnice aferente căilor de evacuare și de siguranță, prin impunerea unor cerințe mai stricte privind dimensionarea, configurarea și protecția acestora;
- utilizarea materialelor ignifuge sau cu comportare îmbunătățită la foc și eliminarea materialelor cu potențial ridicat de toxicitate în caz de incendiu
La momentul actual se află în desfășurare contractul de lucrări nr.37384/30.07.2024, executantul lucrării fiind asocierea formatá din SC CONSTRUCTUS SRL – líder și SC AVRIL SRL- asociat.
Lucrările suplimentare vizează:
OBIECT 1 – CENTRU DE ABILITARE ȘI REABILITARE S+P+3E
OBIECT 2 – ANEXA P
OBIECT 3 – AMENAJĂRI EXTERIOARE
OBIECT 4 – REȚELE EXTERIOARE
