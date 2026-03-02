Actualitate

2 martie 2026 | Bursa de la București a deschis PE ROȘU ședința de tranzacționare de la începutul noii săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 43 de minute

în

De

Bursa de la București a deschis pe roșu ședința de tranzacționare de la începutul noii săptămâni

Bursa de Valori București (BVB) a deschis în scădere pe toți indicii, altfel spus „pe roșu” ședința de luni, 2 martie 2026, iar rulajul se cifra la 35,16 milioane de lei (6,90 milioane de euro), după 30 de minute de la debutul tranzacțiilor.

Indicele principal BET, care arată evoluția celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 1,42%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la BVB, consemna o scădere de 1,47%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,60%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiții, BET-BK, s-a depreciat cu 2,32%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o depreciere de 2,33%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic și al utilităților, înregistra un recul cu 0,74%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor le înregistrau OMV Petrom (+3,71%), Transilvania Broker de Asigurare (+1,85%) și Prefab (+1,35%).

Pe de altă parte, în scădere erau acțiunile Compania Energopetrol (-15%), Turbomecanica (-14,91%) și Alro (-6,67%).

sursa: Agerpres

