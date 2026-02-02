2 februarie 2026 | Aproape 100 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba
2 februarie 2026 | Aproape 100 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba
În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 94 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, a transmis Salvamont România în dimineața zilei de luni, 2 februarie 2026.
Cele mai multe apeluri (14) au fost primite de Salvamont Harghita. Salvamont Sinaia a primit 12 apeluri, iar Salvamont Sibiu – 11 apeluri.
Salvamont Alba a primit un apel.
În cazul acestor intervenții au fost salvate 94 de persoane. Dintre acestea, 22 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, pentru 2 persoane a fost solicitat elicopterul SMURD, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.
S-au primit și 33 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.
„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.
Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, a precizat Salvamont România.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Călin Georgescu cere „în numele poporului român” desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor: „Eu nu cedez, nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu, prefer o zi de lup decât o viață de jigodie”
Călin Georgescu cere „în numele poporului român” desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a cerut desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor de la sfârșitul anului 2024. Călin Georgescu a precizat că se referă la toate documentele apărute din noiembrie 2024, inclusiv discuțiile din CSAT, și CCR și notele […]
Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private
Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private Bolnavii din România vor avea acces la analizele decontate de stat pe tot parcusrsul lunii, nu doar câteva zile ca până acum. Practic, Casa de Asigurări de Sănătate va elimina plafonul acordat clinicilor private. […]
UPDATE FOTO | INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări
INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări Traficul rutier este restricționat pe Autostrada A1, la kilometrul 277 în zona localității Săliște pe sensul de mers Sebeș-Sibiu. Se circulă pe o singură bandă, pentru a asigura intervenția autospecialelor care acționează pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un ansamblu TIR. „ISU […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Călin Georgescu cere „în numele poporului român” desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor: „Eu nu cedez, nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu, prefer o zi de lup decât o viață de jigodie”
Călin Georgescu cere „în numele poporului român” desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale,...
2 februarie 2026 | Aproape 100 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba
2 februarie 2026 | Aproape 100 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte...
Știrea Zilei
2 februarie 1958: Ultimii combatanți ai grupării de rezistență armată din Munții Apuseni, lichidați de forțele de represiune
2 februarie 1958: Ultimii combatanți ai grupării de rezistență armată din Munții Apuseni, lichidați de forțele de represiune În noaptea...
UAT-urile din Apuseni au 15 zile la dispoziție să dea noi HCL-uri privind acordarea bonificației de 50% la impozitarea proprietăților: Ordonanța Guvernului, publicată în „Monitorul Oficial”. Ce se întâmplă cu cei care au plătit
UAT-urile din Apuseni au 15 zile la dispoziție să dea noi HCL-uri privind acordarea bonificației de 50% la impozitarea proprietăților:...
Curier Județean
SCANDAL la Căminul Cultural din Cut: trei bărbați, REȚINUȚI după ce s-au îmbătat și s-au BĂTUT
SCANDAL la Căminul Cultural din Cut: trei bărbați, REȚINUȚI după ce s-au îmbătat și s-au BĂTUT Trei bărbați cu vârste...
DSVSA Alba: A fost lansată procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru 31 de circumscripții sanitare veterinare vacante
DSVSA Alba: A fost lansată procedura de atribuire a contractelor de concesiune pentru 31 de circumscripții sanitare veterinare vacante Direcția...
Politică Administrație
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la taxele și impozitele locale
Corneliu Mureșan: Dreptate pentru moți! În urma demersurilor PSD, oamenii din Apuseni beneficiază din nou de reducerea de 50% la...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...