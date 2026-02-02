Actualitate

2 februarie 2026 | Aproape 100 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

2 februarie 2026 | Aproape 100 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 94 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, a transmis Salvamont România în dimineața zilei de luni, 2 februarie 2026.

Cele mai multe apeluri (14) au fost primite de Salvamont Harghita. Salvamont Sinaia a primit 12 apeluri, iar Salvamont Sibiu – 11 apeluri.

Salvamont Alba a primit un apel.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 94 de persoane. Dintre acestea, 22 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, pentru 2 persoane a fost solicitat elicopterul SMURD, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 33 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, a precizat Salvamont România.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Călin Georgescu cere „în numele poporului român” desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor: „Eu nu cedez, nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu, prefer o zi de lup decât o viață de jigodie”

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 minute

în

2 februarie 2026

De

Călin Georgescu cere „în numele poporului român” desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a cerut desecretizarea documentelor legate de anularea alegerilor de la sfârșitul anului 2024.  Călin Georgescu a precizat că se referă la toate documentele apărute din noiembrie 2024, inclusiv discuțiile din CSAT, și CCR și notele […]

Citește mai mult

Actualitate

Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

2 februarie 2026

De

Reguli noi pentru analizele gratuite: Gata cu fondurile epuizate în primele zile ale lunii. CNAS va elimina plafonul dat clinicilor private Bolnavii din România vor avea acces la analizele decontate de stat pe tot parcusrsul lunii, nu doar câteva zile ca până acum. Practic, Casa de Asigurări de Sănătate va elimina plafonul acordat clinicilor private. […]

Citește mai mult

Actualitate

UPDATE FOTO | INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

2 februarie 2026

De

INCENDIU pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un ansamblu TIR cuprins de flăcări Traficul rutier este restricționat pe Autostrada A1, la kilometrul 277 în zona localității Săliște pe sensul de mers Sebeș-Sibiu. Se circulă pe o singură bandă, pentru a asigura intervenția autospecialelor care acționează pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un ansamblu TIR. „ISU […]

Citește mai mult