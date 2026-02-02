2 februarie 2026 | Aproape 100 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 94 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, a transmis Salvamont România în dimineața zilei de luni, 2 februarie 2026.

Cele mai multe apeluri (14) au fost primite de Salvamont Harghita. Salvamont Sinaia a primit 12 apeluri, iar Salvamont Sibiu – 11 apeluri.

Salvamont Alba a primit un apel.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 94 de persoane. Dintre acestea, 22 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, pentru 2 persoane a fost solicitat elicopterul SMURD, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 33 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, a precizat Salvamont România.

