2-6 octombrie 2025 | Festivalului Internațional de Teatru de Tineret APOLLO: 95 de artiști și 14 grupuri din 10 țări, participă la cea de-a XI-a ediție

Asociația Grupul Skepsis organizează în perioada 02-06 octombrie 2025, la Alba Iulia, cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru APOLLO.

Vor participa la ediția de anul acesta 95 de artiști, 14 grupuri (companii de teatru private sau independente, școli de teatru și teatre instituționalizate) din 10 țări: Lituania, Ucraina, Ungaria, Elveția, Norvegia, Tunisia, Quatar, Italia, Rep. Moldova și România.

Ce ne propune ediția a XI- a ?

Festivalul este dedicat tututor celor tineri la suflet, remarcându-se prin caracterul multicultural și oferind invitaților și publicului șansa de a urmări și aprecia în diferite spații, o serie de 14 spectacole și evenimente artistice diverse ca și concept, gen și abordare.

Participă la ediția din acest an :

LUOGO IN BUIO (IT)

TAVOLE DA PALCOSCENICO (IT)

ARTTERRA (FI)

Anykščiai Theater (LT)

UTHENA Chamber Theatre (LT)

SŪDUVA (PL)

TND ”B.P HAȘDEU” (MD)

MASKAM RAD (UA)

ART DES DEUX RIVES PROD (TN)

MFG – Art Dance Space (HU)

JOUSOUR PROD (QA)

TEATRUL 21 (RO)

BLITZ (RO)

SKEPSIS (RO)

Invitați speciali: JOKE ELBERS (Amsterdam, ND)

Festivalul APOLLO crează punți de legătură între grupuri și artiști la nivel național și internațional, încurajează formarea continuă și schimbul de experiență și promovează imaginea municipiului Alba Iulia în arealul mondial al evenimentelor culturale.

În spiritul deschiderii față de arte și promovării interculturalității, APOLLO va include în program proiecții de film scurt, recitaluri muzicale și tururi ghidate și sesiuni de feedback critic pentru participanți coordonate de Dr. Joke Elbers (Amsterdam, ND)

În afara spectacolelor de teatru, festivalul propune participanților și publicului și un eveniment inedit: expoziția de pictură ”ULTIMUL TABLOU – LINIȘTEA DE DUPĂ FURTUNĂ” prezentată sub egida Arta în Penitenciar în parteneriat cu Fundația ”Inter-Art” Aiud și Penitenciarul Arad – curator: Ștefan Balog (Președinte, Fundația ”Inter-Art” Aiud)

Programul detaliat al evenimentului va fi anunțat în curând printr-un comunicat și va figura pe pagina facebook și site-ul organizatorului : www.teatrulskepsis.ro.

Accesul spectatorilor este liber la toate evenimentele din program în limita capacității spațiilor de prezentare, cu excepția activităților dedicate exclusiv artiștilor participanți.

Sursele de finanțare – fonduri proprii, contribuții locale și co-finanțare din fonduri europene

Festivalul este finanțat ca și proiect cultural din sponsorizări și resurse proprii ale Asociației Grupul Skepsis și este organizat cu susținerea mai multor instituţii și organizaţii locale implicate ca Parteneri : Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia și Consiliul Județean Alba; Centrul Cultural Palatul Principilor ; Fundaţia “Inter-Art” Aiud.

Contribuțiile partenerilor sunt cuantificate în servicii, singura contribuție financiară în bani la implementarea proiectului fiind adusă de către Primăria Municipiului Alba Iulia, care acoperă 25% din valoarea totală a proiectului – contribuția fiind acordată după ce organizatorul efectuează toate cheltuielile din resurse proprii și prezintă raportul narativ și financiar.

Grație eforturilor Asociației Grupul Skepsis, începând din anul 2023 festivalul Apollo face parte dintr-un circuit european de evenimente și este co-finanțat prin proiectul cultural internațional LOCUS – Sinergii Culturale Urbane Locale, programul Europa Creativă, dedicat dezvoltării evenimentelor și creșterii audienței, monitorizării și analizei modului în care instituțiile locale, agenții media și mediul de afaceri local se implică și susțin inițiativele culturale ale societății civile și a operatorilor culturali independenți.

Opiniile și perspectivele exprimate aparțin în întregime autorilor și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene sau EACEA. Uniunea Europeană sau autoritatea responsabilă pentru grant nu sunt responsabile pentru acestea.

