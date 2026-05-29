2-5 iunie 2026 | Protest al personalului auxiliar de specialitate și conex din cadrul Tribunalului Alba

„Prin Hotărârea nr. 2 din data de 27.05.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Sindicatului Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL, comunicată conducerii Tribunalului Alba, s-a hotărât adoptarea unor forme de protest de către personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete în perioada 02.06–05.06.2026, față de forma actuală a proiectului Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Având în vedere aceste aspecte, vă aducem la cunoștință următoarele, pentru perioada 02.06–05.06.2026:

*Secția I civilă își desfășoară activitatea conform planificării.

*Secția II civilă de contencios administrativ, fiscal și de insolvență își desfășoară activitatea conform planificării.

*Secția penală soluționează cauzele după cum urmează:

– marți, 02.06.2026 – se judecă toate cauzele fixate conform planificării, întrucât intră în categoria cauzelor urgente; -miercuri, 03.06.2026 – nu sunt cauze; -joi, 04.06.2026 – cauzele stabilite înainte de ora 12:00 vor fi strigate după ora 12:00, urmând a se decala orele de strigare a cauzelor; -vineri, 05.06.2026 – nu sunt cauze.

Compartimentele de lucru cu publicul din cadrul Tribunalului Alba – Registratura/Arhiva – vor reduce la jumătate programul de lucru cu publicul, acesta urmând să se desfășoare în intervalul orar 08:30–10:30 în perioada 02.06–05.06.2026”, se arată într-un comunicat de presă.