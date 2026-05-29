Curier Județean

2-5 iunie 2026 | Protest al personalului auxiliar de specialitate și conex din cadrul Tribunalului Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Protest al personalului auxiliar de specialitate și conex din cadrul Tribunalului Alba

Personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul Tribunalului Alba a anunțat, vineri, 29 mai 2026, acțiuni de protest pentru perioada 2-5 iunie 2026. 

„Prin Hotărârea nr. 2 din data de 27.05.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Sindicatului Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL, comunicată conducerii Tribunalului Alba, s-a hotărât adoptarea unor forme de protest de către personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete în perioada 02.06–05.06.2026, față de forma actuală a proiectului Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Având în vedere aceste aspecte, vă aducem la cunoștință următoarele, pentru perioada 02.06–05.06.2026:

*Secția I civilă își desfășoară activitatea conform planificării.

*Secția II civilă de contencios administrativ, fiscal și de insolvență își desfășoară activitatea conform planificării.

*Secția penală soluționează cauzele după cum urmează:

– marți, 02.06.2026 – se judecă toate cauzele fixate conform planificării, întrucât intră în categoria cauzelor urgente;

-miercuri, 03.06.2026 – nu sunt cauze;

-joi, 04.06.2026 – cauzele stabilite înainte de ora 12:00 vor fi strigate după ora 12:00, urmând a se decala orele de strigare a cauzelor;

-vineri, 05.06.2026 – nu sunt cauze.

Compartimentele de lucru cu publicul din cadrul Tribunalului Alba – Registratura/Arhiva – vor reduce la jumătate programul de lucru cu publicul, acesta urmând să se desfășoare în intervalul orar 08:30–10:30 în perioada 02.06–05.06.2026”, se arată într-un comunicat de presă.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, în prim-plan la evenimentul „Eroi prin Ochi de Copii” 2026, din județul Cluj

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

în

29 mai 2026

De

Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, în prim-plan la evenimentul „Eroi prin Ochi de Copii” 2026, din județul Cluj Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au participat joi, 28 mai 2026, în județul Cluj,  la cea de-a patra ediție a evenimentului „Eroi prin Ochi de Copii”, organizat de Primăria comunei Jucu și Școala […]

Citește mai mult

Curier Județean

Dotări noi la Spitalul Orășenesc Cugir: Aparatură de ultimă generație pentru cabinete, laboratoare de analize medicale, de radiologie și imagistică, printr-o finanțare din fonduri europene de 4 milioane de euro 

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

29 mai 2026

De

Dotări noi la Spitalul Orășenesc Cugir: Aparatură de ultimă generație pentru cabinete, laboratoare de analize medicale, de radiologie și imagistică, printr-o finanțare din fonduri europene de 4 milioane de euro Spitalul Orășenesc Cugir a semnat contractul de finanțare în valoare de 4 milioane de euro pentru proiectul ,,Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în […]

Citește mai mult

Curier Județean

1 iunie 2026 | „Carnavalul de la Limba – Noaptea Pricolicilor”, la a 20-a ediție. Cînd va avea loc aprinderea focului lui Zamolxis. PROGRAM

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

29 mai 2026

De

„Carnavalul de la Limba – Noaptea Pricolicilor”, la a 20-a ediție. Cînd va avea loc aprinderea focului lui Zamolxis. PROGRAM Pe 1 iunie 2026, satul Limba, din comuna Ciugud, va fi în sărbătoare pentru o ediție aniversară a carnavalului „Noaptea Pricolicilor”. Ajuns la cea de-a 20-a ediție, evenimentul este o întâlnire tradițională a comunității, dedicată […]

Citește mai mult