19 martie 2026 | Serviciul de distribuție a gazelor naturale, sistat joi într-o localitate din Alba. Recomandări pentru consumatori

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat joi în localitatea Tăuni din Alba timp de aproximativ 5 ore.

Pentru efectuarea unor lucrări specifice de către compania Romgaz, Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz, joi, 19 martie, în intervalul orar 09:00-14:00, în localitatea Tăuni din județul Alba.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.

