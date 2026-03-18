19 martie 2026 | Serviciul de distribuție a gazelor naturale, sistat joi într-o localitate din Alba. Recomandări pentru consumatori

19 martie 2026 | Serviciul de distribuție a gazelor naturale, sistat joi într-o localitate din Alba. Recomandări pentru consumatori

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat joi în localitatea Tăuni din Alba timp de aproximativ 5 ore.

Pentru efectuarea unor lucrări specifice de către compania Romgaz, Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz, joi, 19 martie, în intervalul orar 09:00-14:00, în localitatea Tăuni din județul Alba.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI

VIDEO | Restructurări la Prefectura Alba și în primăriile din județ. Prefectul Nicolae Albu: ,,Trebuie să se analizeze situația în 30 de zile, au trei variante de punere în aplicare”

acum 16 minute

18 martie 2026

Restructurări la Prefectura Alba și în primăriile din județ. Prefectul Nicolae Albu: ,,Trebuie să se analizeze situația în 30 de zile, au trei variante de punere în aplicare” Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a anunțat că Instituția Prefectului va avea un număr maxim de 36 de angajați, în urma măsurilor de restructurare, menționând totuși că: […]

Trei elevi din Alba, rezultate remarcabile la olimpiada de lingvistică: Au obținut locul I la etapa județeană și vor reprezenta județul la faza națională

acum 27 de minute

18 martie 2026

Trei elevi din Alba, rezultate remarcabile la olimpiada de lingvistică: Au obținut locul I la etapa județeană și vor reprezenta județul la faza națională Etapa județeană a olimpiadei naționale de lingvistică „Solomon Marcus” s-a desfășurat în data de 6 februarie 2026, la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, coordonată de inspector școlar Gabriela Anamaria Gâlea. […]

FOTO | Performanță impresionantă pentru Dumitru David – Ștefan, elev la Colegiul HCC Alba Iulia: S-a calificat la trei olimpiade naționale

acum o oră

18 martie 2026

Performanță impresionantă pentru Dumitru David – Ștefan, elev la Colegiul HCC Alba Iulia: S-a calificat la trei olimpiade naționale Performanță deosebită pentru un elev al Colegiului HCC din Alba Iulia. Dumitru David-Ștefan, elev în clasa a XII-a B, s-a calificat la trei olimpiade naționale: lingvistică, matematică și fizică. Dumitru David-Ștefan a obținut această performanță remarcabilă […]

