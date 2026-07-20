19 iulie 2026 | Zi de foc pentru Salvamont România: 70 de turiști salvați după 20 de apeluri de urgență. Câte apeluri au fost în Alba
Zi de foc pentru Salvamont România: 70 de turiști salvați după 20 de apeluri de urgență. Câte apeluri au fost în Alba
În ultimele 24 de ore, echipele Salvamont România au intervenit în urma a 20 de apeluri de urgență primite prin Dispeceratul Național Salvamont, reușind să salveze 70 de persoane aflate în dificultate pe munte.
Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în județul Prahova, unde salvamontiștii au intervenit în patru cazuri. Câte două apeluri au vizat echipele Salvamont din Argeș, Municipiul Brașov, Mureș și județul Alba, iar câte o intervenție a fost necesară în Bihor, Brezoi, Harghita, Vâlcea, Maramureș, Voineasa, Covasna și Vaslui.
Din totalul persoanelor salvate, două au necesitat transport și predare către echipajele SAJ, SMURD sau Salvamont pentru transfer la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.
Pe lângă intervențiile de urgență, Dispeceratul Național Salvamont a gestionat și 44 de apeluri prin care turiștii au solicitat informații și recomandări privind traseele montane și condițiile de parcurgere a acestora.
Salvamont România atrage atenția că numărul intervențiilor rămâne ridicat și le recomandă tuturor celor care aleg să petreacă timp în zona montană să își planifice cu atenție traseele, să se informeze asupra condițiilor din teren și să își adapteze echipamentul și nivelul de dificultate al excursiilor la propria experiență.
Reprezentanții serviciului reamintesc că Salvamont România este singurul serviciu de salvare montană abilitat legal să desfășoare operațiuni de salvare și să acorde primul ajutor calificat în zona montană. În cazul producerii unui incident, turiștii sunt îndemnați să solicite ajutor fără ezitare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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