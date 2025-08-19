Rămâi conectat

19 august 2025 | Restricții de circulație pe Autostrada A1: Se închide o bretea de acces către autostradă

Lucian Daramus

Publicat

acum o oră

în

De

19 august 2025 | Restricții de circulație pe Autostrada A1

În cursul zilei de marți, 19 august 2025, se va închide o bretea de acces către Autostrada A1 în zona nodului rutier Sibiu Vest (zona Șura Mică).

Lucrările vor începe dimineața în jurul orei 05.00 și vor dura până seara la ora 18.00.

Intervenția vizează frezarea completă a stratului de uzură și așternerea unui covor asfaltic nou.

„Vă rugăm să circulați cu prudență în zona șantierului și respectați semnalizarea temporară instalată în zonă!”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

foto: arhivă

