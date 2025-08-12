19 august 2025 | Dezbatere publică pe tema parcărilor cu plată din Blaj: Sistemul ar urma să fie introdus din toamnă
19 august 2025 | Dezbatere publică pe tema parcărilor cu plată din Blaj
Marți, 19 august, de la ora 19:00, la Palatul Cultural Blaj, va avea loc o dezbatere publică despre parcările cu plată.
„Începând din această toamnă, municipiul Blaj va implementa un sistem de parcări publice cu plată, o măsură gândită pentru a susține un oraș mai aerisit, mai verde și mai bine organizat. Prima etapă vizează parcările publice nerezidențiale, iar regulamentul aferent se află în prezent în dezbatere publică
Pentru a asculta punctele voastre de vedere, vă invit personal la o dezbatere publică, cu prezență fizică, ce va avea loc marți, 19 august 2025, de la ora ora 19:00, la Palatul Cultural Blaj”, a transmis primarul Gheorghe Valentin Rotar.
„De ce parcări cu plată?
Numărul mașinilor a crescut semnificativ în ultimii ani, iar orașul are nevoie de un sistem modern, care să contribuie la:
*fluidizarea traficului
*locuri libere de parcare
*reducerea poluării și a emisiilor de CO2
*susținerea unui transport sustenabil și responsabil
Blajul își asumă drumul spre un oraș verde și eficient. Prin această măsură, facem un pas concret spre un trafic urban de tip european.
Vă aștept cu idei, propuneri și sugestii constructive. Doar împreună putem alege cele mai bune soluții pentru orașul nostru!”, a precizat edilul din Blaj.
