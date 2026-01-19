19-22 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER în Alba și alte zone din țară. Vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei până la sfârșitul săptămânii

Meteorologii ANM au emis o nouă informare meteo de vreme deosebit de rece, valabilă în Alba și alte zone din țară până spre sfârșitul săptămânii. Va fi ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei.

În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig.

COD GALBEN 19 ianuarie, ora 10:00 – 19 ianuarie, ora 20:00

În cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, în Dobrogea, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade. În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade.

COD GALBEN 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00

Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade.

COD GALBEN 20 ianuarie, ora 10:00 – 20 ianuarie, ora 20:00

În județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara, vor continua să se înregistreze temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra între -8 și -4 grade, mai scăzute până în jurul a -10 grade, pe văi și în depresiuni, unde gerul va persista.

COD GALBEN 20 ianuarie, ora 20:00 – 21 ianuarie, ora 10:00

Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade.

