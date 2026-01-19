19-22 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER în Alba și alte zone din țară. Vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei până la sfârșitul săptămânii
19-22 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER în Alba și alte zone din țară. Vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei până la sfârșitul săptămânii
Meteorologii ANM au emis o nouă informare meteo de vreme deosebit de rece, valabilă în Alba și alte zone din țară până spre sfârșitul săptămânii. Va fi ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei.
În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.
Citește și: Cum va fi VREMEA în februarie 2026, după un ianuarie geros: Ultima lună de iarnă vine cu temperaturi scăzute și precipitații puține. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.
Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig.
COD GALBEN 19 ianuarie, ora 10:00 – 19 ianuarie, ora 20:00
În cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, în Dobrogea, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade. În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade.
COD GALBEN 19 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00
Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade.
COD GALBEN 20 ianuarie, ora 10:00 – 20 ianuarie, ora 20:00
În județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara, vor continua să se înregistreze temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra între -8 și -4 grade, mai scăzute până în jurul a -10 grade, pe văi și în depresiuni, unde gerul va persista.
COD GALBEN 20 ianuarie, ora 20:00 – 21 ianuarie, ora 10:00
Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Peste 8.000 de persoane salvate de pe munte în 2025 în România: Creștere semnificativă a acțiunilor de salvare față de anul anterior
Peste 8.000 de persoane salvate de pe munte în 2025 în România: Creștere semnificativă a intervențiilor față de anul anterior Peste 8.000 de persoane au fost salvate de pe munte anul trecut, cu aproximativ 450 mai multe decât în 2024, în urma intervențiilor Salvamont România la nivel național. Conform raportului Salvamont România, serviciile publice județene […]
PENSII 2026 | Pilonul 3 de pensii facultative din România, randament record anul trecut
Pilonul 3 de pensii facultative din România, randament record în 2025 Cele 10 fonduri de pensii private facultative (Pilonul 3) au înregistrat în 2025 cel mai bun randament investițional din istoria de aproape 19 ani a sistemului: 19,6%, ajungând să administreze active nete în valoare de 7,4 miliarde de lei, în creștere cu 33% față […]
Ministrul Muncii: „2026 va fi un an dificil pentru românii cu venituri mici. Pensiile, salariile și alocațiile copiilor rămân înghețate”
Ministrul Muncii: „2026 va fi un an dificil pentru românii cu venituri mici” Ministrul Muncii a declarat, duminică, 18 ianuarie 2026, la Digi24, că 2026 va fi un an dificil pentru românii cu venituri mici, din cauza TVA, inflației și impozitelor crescute, potrivit Mediafax. Întrebat dacă familia sa a resimțit majorarea impozitelor locale, Florin Manole […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Peste 8.000 de persoane salvate de pe munte în 2025 în România: Creștere semnificativă a acțiunilor de salvare față de anul anterior
Peste 8.000 de persoane salvate de pe munte în 2025 în România: Creștere semnificativă a intervențiilor față de anul anterior...
19-22 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER în Alba și alte zone din țară. Vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei până la sfârșitul săptămânii
19-22 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER în Alba și alte zone din țară. Vreme deosebit de rece, intensificări...
Știrea Zilei
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,Urmează o expertiză tehnică legată de structura de rezistență”
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,O expertiză tehnică legată de...
FOTO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex”
Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex” La...
Curier Județean
Weekend de foc pe GER pentru pompierii din Alba: 115 misiuni desfășurate de ISU Alba în acest weekend
Weekend de foc pe GER pentru pompierii din Alba: 115 misiuni desfășurate de ISU Alba în acest weekend Pompierii militari...
Cetățean român cu domiciliul în străinătate, oprit de polițiști pe o stradă din Alba Iulia: Șoferul avea o alcoolemie de 0,83 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Cetățean român cu domiciliul în străinătate, oprit de polițiști pe o stradă din Alba Iulia: Șoferul avea o alcoolemie de...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote La începutul secolului al XIX-lea,...
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril sunt sărbătoriți...