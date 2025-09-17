19–20 septembrie 2025 | ALBA GREEN ENERGY: Inovații românești, roboți și standuri care explică cetățenilor cum pot deveni prosumatori la Carolina Mall Alba Iulia
Târgul Alba Green Energy, cea de-a 13-a ediție, urmează să aibă loc la Carolina Mall Alba Iulia în perioada 19–20 septembrie 2025. Vizitatorii vor găsi, printre altele, invoații românești, robți creați de elevi și standuri unde se va oferi consultanță gratuită în ceea ce privește comunitățile energetice, dar și cum cetățenii pot deveni prosumatori.
Agenția Locală a Energiei Alba, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, organizează în perioada 19–20 septembrie 2025, la Carolina Mall Alba Iulia, cea de-a 13-a ediție a Târgului Alba Green Energy – eveniment dedicat promovării eficienței energetice, energiei regenerabile și mobilității electrice.
Adresat publicului larg, autorităților publice și investitorilor, târgul are ca obiectiv promovarea pieței din domeniu precum și creșterea gradului de conștientizare privind importanța utilizării echipamentelor eficiente energetic și a soluțiilor de producere a energiei verzi, esențiale pentru dezvoltarea durabilă.
Vizitatorii târgului vor găsi:
•standuri cu autovehicule electrice, biciclete electrice, panouri solare, pompe de căldură, centrale termice și alte tehnologii bazate pe energie verde;
•standuri unde se va oferi consultanță gratuită în ceea ce privește comunitățile energetice, dar și cum cetățenii pot deveni prosumatori;
•inovații românești prezentate în cadrul Salonului Eco Inventica, din domeniul dezvoltării durabile
•roboți creați de elevii echipei de robotică XEO de la Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan„ din Alba Iulia
Evenimente speciale organizate in cadrul târgului:
•Sesiune de discuții interactive dedicata autorităților publice locale pentru promovarea/implementarea proiectelor de energie durabilă (vineri, 19 septembrie, ora 11.00).
•Ora de inventică – întâlnire între elevi pasionați de tehnică și inventatori români (vineri, 19 septembrie, ora 13.00).
•Ora de robotică – dedicată elevilor pasionați de proiectarea și programarea roboților (vineri, 19 septembrie, ora 14.00).
•Eco-spectacolul grădinițelor – momente artistice pe teme de protecție a mediului (sâmbătă, 20 septembrie, ora 11.00).
•Tombola Târgului – cu premii oferite de sponsori (sâmbătă, 20 septembrie, ora 14.00).
Program de vizitare:
•Vineri, 19 septembrie: 10.00 – 19.00
•Sâmbătă, 20 septembrie: 10.00 – 18.00
Evenimentul este organizat în parteneriat cu: Primăria Alba Iulia, Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Carolina Mall, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.
Sponsori: Alba Solar, Delex, Ecostone, Sistema, Sun Power Systems, Voltrelli powered by EvConnect.
Invităm publicul larg, autoritățile publice și mediul de afaceri să participe la Alba Green Energy 2025 și să descopere soluții pentru un viitor sustenabil!
www.albagreenenergy.ro
