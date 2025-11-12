18 noiembrie 2025 | Spectacolul ”Cerere în Căsătorie” prezentat de Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia
18 noiembrie 2025 | Spectacolul ”Cerere în Căsătorie” prezentat de Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia
Marți, 18 noiembrie 2025, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, Compania de Teatru SKEPSIS prezintă spectacolul ”Cerere în Căsătorie”, după A.P.Cehov.
”Oferim publicului o comedie savuroasã într-o zi de toamnă târzie pentru a ne încălzi sufletele cu bună dispoziție delectându-ne cu umorul specific teatrului cehovian. Un spectacol drag din repertoriul companiei noastre, pe care îl rejucăm mereu cu bucurie.” – Viorel Cioflică.
Spectacolul „Cerere în Căsătorie”, după A.P. Cehov, este construit pe baza uneia dintre piesele într-un singur act ale autorului, care satirizează convenienţa cu care era tratată căsătoria în epoca sa. În pofida simplităţii intrigii Cehov reuşeşte să creeze câteva personaje pe care le putem recunoaşte şi astăzi în lumea din jur, prin motivaţiile, intenţiile şi comportamentele lor.
Biletele (20 lei pt adulți; 10 lei pt elevi, studenți, pensionari, copii) pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților începând de Miercuri, 13.11.2025, între orele 09.00-15.00 și Marți, 18.11.2025 până la ora 18.30.
Evenimentul este prezentat în cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2025 – un proiect care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.
Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba; Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
Prioritizarea Securității Cibernetice în Era Digitală: Peste 350 de specialiști s-au reunit la Cluj-Napoca, la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, organizat de DEER în parteneriat cu Ministerul Energiei
Prioritizarea Securității Cibernetice în Era Digitală: Peste 350 de specialiști s-au reunit la Cluj-Napoca, la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, organizat de DEER în parteneriat cu Ministerul Energiei Cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, organizată de Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) în parteneriat strategic cu Ministerul Energiei, a reunit, […]
31 octombrie 2025 | Concertul „RIFF Acustic”, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: ,,Haideți la concert! Nu-i uitați pe vechii „mohicani”!
31 octombrie 2025 | Concertul „RIFF Acustic”, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: ,,Haideți la concert! Nu-i uitați pe vechii „mohicani”! Vineri, 31 octombrie 2025, începând cu ora 19.30, vă invităm la concertul „RIFF Acustic” găzduit de sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. Biletele se găsesc la casieria sălii. Pentru informații vă […]
28 octombrie 2025 | Spectacolul ”Farmacia”, prezentat de Skepsis, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia
28 octombrie 2025 | Spectacolul ”Farmacia”, prezentat de Skepsis, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia Compania de teatru Skepsis vă prezintă marți, 28 octombrie 2025, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, spectacolul ”Farmacia”, creat de Viorel Cioflică pe baza unui text scurt de Eugen Ionescu. Un simplu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Minivacanță de Crăciun și Revelion: Câte zile libere au la final de an angajații din România
Minivacanță de Crăciun și Revelion: Câte zile libere au la final de an angajații din România Finalul anului 2025 se...
Extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Ministerul Sănătății: ,,Serviciu este destinat tuturor femeilor”
Extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Ministerul Sănătății: ,,Serviciu este destinat tuturor femeilor” Ministerul...
Știrea Zilei
VIDEO | Captură de DROGURI făcută de DIICOT și BCCO din Alba Iulia: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și Sibiu. Au fost vândute și către minori
Captură de DROGURI făcută de polițiștii din Alba: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și...
DOLIU în muzica românească: Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la 88 de ani
DOLIU în muzica românească: Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la 88 de ani Compozitorul, pianistul și profesorul Horia...
Curier Județean
Bărbat de 52 de ani, din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Nouă luni după gratii pentru că a condus băut
Bărbat de 52 de ani, din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Nouă...
Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 5 ani pentru trafic de droguri de mare risc
Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 5...
Politică Administrație
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai mici în 2026”
Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai...
Opinii Comentarii
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...