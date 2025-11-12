18 noiembrie 2025 | Spectacolul ”Cerere în Căsătorie” prezentat de Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Marți, 18 noiembrie 2025, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, Compania de Teatru SKEPSIS prezintă spectacolul ”Cerere în Căsătorie”, după A.P.Cehov.

”Oferim publicului o comedie savuroasã într-o zi de toamnă târzie pentru a ne încălzi sufletele cu bună dispoziție delectându-ne cu umorul specific teatrului cehovian. Un spectacol drag din repertoriul companiei noastre, pe care îl rejucăm mereu cu bucurie.” – Viorel Cioflică.

Spectacolul „Cerere în Căsătorie”, după A.P. Cehov, este construit pe baza uneia dintre piesele într-un singur act ale autorului, care satirizează convenienţa cu care era tratată căsătoria în epoca sa. În pofida simplităţii intrigii Cehov reuşeşte să creeze câteva personaje pe care le putem recunoaşte şi astăzi în lumea din jur, prin motivaţiile, intenţiile şi comportamentele lor.

Biletele (20 lei pt adulți; 10 lei pt elevi, studenți, pensionari, copii) pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților începând de Miercuri, 13.11.2025, între orele 09.00-15.00 și Marți, 18.11.2025 până la ora 18.30.

Evenimentul este prezentat în cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2025 – un proiect care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba; Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

