Rămâi conectat

Monden-Clubbing

18 noiembrie 2025 | Spectacolul ”Cerere în Căsătorie” prezentat de Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

18 noiembrie 2025 | Spectacolul ”Cerere în Căsătorie” prezentat de Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Marți, 18 noiembrie 2025, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, Compania de Teatru SKEPSIS prezintă spectacolul ”Cerere în Căsătorie”, după A.P.Cehov.

”Oferim publicului o comedie savuroasã într-o zi de toamnă târzie pentru a ne încălzi sufletele cu bună dispoziție delectându-ne cu umorul specific teatrului cehovian. Un spectacol drag din repertoriul companiei noastre, pe care îl rejucăm mereu cu bucurie.” – Viorel Cioflică.

Spectacolul „Cerere în Căsătorie”, după A.P. Cehov, este construit pe baza uneia dintre piesele într-un singur act ale autorului, care satirizează convenienţa cu care era tratată căsătoria în epoca sa. În pofida simplităţii intrigii Cehov reuşeşte să creeze câteva personaje pe care le putem recunoaşte şi astăzi în lumea din jur, prin motivaţiile, intenţiile şi comportamentele lor.

Biletele (20 lei pt adulți; 10 lei pt elevi, studenți, pensionari, copii) pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților începând de Miercuri, 13.11.2025, între orele 09.00-15.00 și Marți, 18.11.2025 până la ora 18.30.

Evenimentul este prezentat în cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2025 – un proiect care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba; Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Monden-Clubbing

Monden-Clubbing

Prioritizarea Securității Cibernetice în Era Digitală: Peste 350 de specialiști s-au reunit la Cluj-Napoca, la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, organizat de DEER în parteneriat cu Ministerul Energiei

Bogdan Ilea

Publicat

acum o săptămână

în

3 noiembrie 2025

De

Prioritizarea Securității Cibernetice în Era Digitală: Peste 350 de specialiști s-au reunit la Cluj-Napoca, la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, organizat de DEER în parteneriat cu Ministerul Energiei  Cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, organizată de Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) în parteneriat strategic cu Ministerul Energiei, a reunit, […]

Citește mai mult

Monden-Clubbing

31 octombrie 2025 | Concertul „RIFF Acustic”, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: ,,Haideți la concert! Nu-i uitați pe vechii „mohicani”!

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 săptămâni

în

27 octombrie 2025

De

31 octombrie 2025 | Concertul „RIFF Acustic”, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: ,,Haideți la concert! Nu-i uitați pe vechii „mohicani”! Vineri, 31 octombrie 2025, începând cu ora 19.30, vă invităm la concertul „RIFF Acustic” găzduit de sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. Biletele se găsesc la casieria sălii. Pentru informații vă […]

Citește mai mult

Monden-Clubbing

28 octombrie 2025 | Spectacolul ”Farmacia”, prezentat de Skepsis, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 săptămâni

în

22 octombrie 2025

De

28 octombrie 2025 | Spectacolul ”Farmacia”, prezentat de Skepsis, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia Compania de teatru Skepsis vă prezintă marți, 28 octombrie 2025, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, spectacolul ”Farmacia”, creat  de Viorel Cioflică pe baza unui text scurt de Eugen Ionescu.  Un simplu […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

Minivacanță de Crăciun și Revelion: Câte zile libere au la final de an angajații din România

Minivacanță de Crăciun și Revelion: Câte zile libere au la final de an angajații din România Finalul anului 2025 se...
Actualitateacum 3 ore

Extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Ministerul Sănătății: ,,Serviciu este destinat tuturor femeilor”

Extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Ministerul Sănătății: ,,Serviciu este destinat tuturor femeilor” Ministerul...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 25 de minute

VIDEO | Captură de DROGURI făcută de DIICOT și BCCO din Alba Iulia: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și Sibiu. Au fost vândute și către minori

Captură de DROGURI făcută de polițiștii din Alba: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și...
Ştirea zileiacum 54 de minute

DOLIU în muzica românească: Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la 88 de ani

DOLIU în muzica românească: Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la 88 de ani Compozitorul, pianistul și profesorul Horia...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Bărbat de 52 de ani, din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Nouă luni după gratii pentru că a condus băut

Bărbat de 52 de ani, din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Nouă...
Curier Județeanacum o oră

Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 5 ani pentru trafic de droguri de mare risc

Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 5...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 6 ore

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei

Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Politică Administrațieacum 7 ore

Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai mici în 2026”

Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 8 ore

12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG

12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...
Opinii - Comentariiacum o zi

În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi

În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea