18 aprilie 2026 | Deschiderea sezonului moto în Alba: Expoziție și paradă de motociclete, tombole, demonstrații live și cursuri de prim ajutor la Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

De

Deschiderea sezonului moto 2026 în Alba va avea loc sâmbătă, 18 aprilie, la Carolina Mall, în Alba Iulia. Organizatorii au pregătit tombole și concursuri, cursuri de prim ajutor și demonstrații live, dar și expoziție moto și nelipsita paradă.

,,Deschidem sezonul moto… dar alegem să o facem responsabil. Te așteptăm pe 18 aprilie, ora 12:00, la Carolina Mall, în Alba Iulia, la un eveniment dedicat pasiunii pentru motoare, dar mai ales siguranței în trafic.

Condu Prudent. Alege Viața este mai mult decât un eveniment – este o campanie de conștientizare prin experiență”, au transmis organizatorii.

Ce te așteaptă:

• Parada și expoziție moto
• Tombole, concursuri și premii
• Simulator de accidente tip „Crash”
• Curs de prim ajutor
• Demonstrații live

Deschiderea sezonului moto 2026 este un eveniment pentru toți – fie că ești pasionat de moto, șofer sau pur și simplu curios.

Evenimentul este organizat de Rotaract Alba Iulia & Apulum Bikers, totul pentru un scop mai mare: promovarea siguranței în trafic și susținerea unei cauze reale.

