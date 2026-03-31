18 aprilie 2026 | Cars Transilvania Showdown, la Aiud: Adevărat hub auto, cele mai impresionante mașini modificate din țară, în centrul orașului
Cars Transilvania Showdown revine la Aiud pe 18 aprilie 2026, centrul orașului devenind un adevărat hub auto, cu cele mai impresionante mașini modificate din țară.
Pasionații de mașini și adrenalină sunt invitați să ia parte la unul dintre cele mai așteptate evenimente auto din Transilvania – Cars Transilvania Showdown, chiar în inima orașului Aiud, în jurul cetății.
Evenimentul promite un spectacol de excepție, reunind unele dintre cele mai impresionante mașini modificate din țară, dar și participanți pregătiți să își demonstreze pasiunea și creativitatea în fața publicului.
Zona centrală a orașului se va transforma într-un adevărat hub auto, unde stilul, puterea și sunetul motoarelor vor crea o atmosferă unică.
Vizitatorii vor avea ocazia să admire o varietate de categorii auto și să se bucure de o zi plină de energie, muzică și comunitate. Cars Transilvania Showdown nu este doar un simplu eveniment, ci o celebrare a culturii auto și a oamenilor care o susțin.
„Fie că ești participant sau spectator, acest eveniment este locul perfect unde pasiunea pentru mașini prinde viață”, a transmis organizatorul evenimentului, Andrei Lăpăzan. Din staff-ul său fac parte Lorand Szekely, Narcis Aloman, Flavius Alexa și Rareș Mureșan.
Colaboratori: Primăria Aiud și Consiliul Local Aiud, La văru’ pasiune și gust, CUSTOM X, Metalic Tuning , Bartha Langos, Pyramide’s Haven, Torque Society, Romanian Cars, CUSTOM KING Garage, Tunnel Club, LYTOS Aiud, DJ Turcu, Nae Eduard Photography, Ibrian Cătălin Photography, Diana Girlonta Photography, OL Media, RZV Photo și Asociația DR Brendus Gyula Egyesulet Aiud.
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 27 martie – 2 aprilie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 27 martie – 2 aprilie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Ready or Not 2: Here I Come / Scapă cine poate 2 Avanpremiera Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett Cu: Shawn Hatosy, Samara Weaving, Sarah Michelle Gellar, Kevin Durand, Elijah Wood Gen […]
14–18 iulie 2026 | Festivalul și masterclass-ul Barockada, la Alba Iulia: concerte dedicate muzicii baroce, dar și cursuri gratuite pentru tinerii muzicieni
14–18 iulie 2026 | Festivalul și masterclass-ul Barockada, la Alba Iulia: concerte dedicate muzicii baroce, dar și cursuri gratuite pentru tinerii muzicieni Un artist stabilit pe scenele europene revine în fața publicului local: Cipriana Smărăndescu a susținut duminică un concert de orgă dedicat muzicii lui Johann Sebastian Bach, în fața unui public numeros și profund […]
De la Roma la Alba Iulia: Cipriana Smărăndescu aduce muzica lui Bach într-un concert special acasă
De la Roma la Alba Iulia: Cipriana Smărăndescu aduce muzica lui Bach într-un concert special acasă Un artist născut la Alba Iulia și format pe scenele europene revine în fața publicului local: Cipriana Smărăndescu susține duminică, 22 martie 2026, un concert de orgă dedicat muzicii lui Johann Sebastian Bach. Un drum care începe acasă Duminică, […]
Bilete de tratament balnear pentru pensionari 2026 | Ministerul Muncii propune acordarea a 114.000 de bilete în anul 2026
Bilete de tratament balnear pentru pensionari 2026 | Ministerul Muncii propune acordarea a 114.000 de bilete în anul 2026 Aproximativ...
Se scumpesc din nou țigările: Guvernul Bolojan a crescut acciza cu peste 50 de lei
Se scumpesc din nou țigările: Guvernul Bolojan a crescut acciza cu peste 50 de lei Românii care nu pot scăpa...
6 milioane de euro pentru ample lucrări de amenajare a zonei centrale și istorice din municipiul Blaj: Bulevardul Republicii va deveni pietonal
6 milioane de euro pentru ample lucrări de amenajare a zonei centrale și istorice din municipiul Blaj: Bulevardul Republicii va...
FOTO | Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De când eram mic am fost fascinat de calculatoare”
Victor Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș, rezultate excepționale la faza națională a Olimpiadei de Informatică 2026: „De...
FOTO | 13 clasări pe podium la Sarajevo Inter Dance Fest 2026 pentru tinerele dansatoare de la Școala de Dans Chirilă din Alba Iulia
13 clasări pe podium la Sarajevo Inter Dance Fest 2026 pentru tinerele dansatoare de la Școala de Dans Chirilă din...
Prezența unui URS, semnalată la Cugir, pe strada Râul Mare: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Cugir, pe strada Râul Mare: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul Pe ordinea...
PĂCĂLELI „de ţinut minte” de 1 APRILIE 2026. Eşti pus pe şotii? Vezi cele mai tari FARSE pe care le poţi face cunoscuţilor
Păcăleli de 1 Aprilie pentru: iubit, iubită, prieteni, părinți, colegi, mama, bunici, profesori. Farse de 1 Aprilie 2026, Ziua Păcălelilor....
Luna APRILIE: Ce trebuie să faci ca să ai un an liniştit şi prosper. Superstiţii şi obiceiuri în luna lui Prier
Luna APRILIE: Ce trebuie să faci ca să ai un an liniştit şi prosper. Superstiţii şi obiceiuri în luna lui...