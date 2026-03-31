18 aprilie 2026 | Cars Transilvania Showdown, la Aiud: Adevărat hub auto, cele mai impresionante mașini modificate din țară, în centrul orașului

Ioana Oprean

acum 2 ore

Cars Transilvania Showdown revine la Aiud pe 18 aprilie 2026, centrul orașului devenind un adevărat hub auto, cu cele mai impresionante mașini modificate din țară.

Pasionații de mașini și adrenalină sunt invitați să ia parte la unul dintre cele mai așteptate evenimente auto din Transilvania – Cars Transilvania Showdown, chiar în inima orașului Aiud, în jurul cetății.

Evenimentul promite un spectacol de excepție, reunind unele dintre cele mai impresionante mașini modificate din țară, dar și participanți pregătiți să își demonstreze pasiunea și creativitatea în fața publicului.

Zona centrală a orașului se va transforma într-un adevărat hub auto, unde stilul, puterea și sunetul motoarelor vor crea o atmosferă unică.

Vizitatorii vor avea ocazia să admire o varietate de categorii auto și să se bucure de o zi plină de energie, muzică și comunitate. Cars Transilvania Showdown nu este doar un simplu eveniment, ci o celebrare a culturii auto și a oamenilor care o susțin.

„Fie că ești participant sau spectator, acest eveniment este locul perfect unde pasiunea pentru mașini prinde viață”, a transmis organizatorul evenimentului, Andrei Lăpăzan. Din staff-ul său fac parte Lorand Szekely, Narcis Aloman, Flavius Alexa și Rareș Mureșan.

Colaboratori: Primăria Aiud și Consiliul Local Aiud,  La văru’ pasiune și gust, CUSTOM X, Metalic Tuning , Bartha Langos, Pyramide’s Haven, Torque Society, Romanian Cars, CUSTOM KING Garage, Tunnel Club, LYTOS Aiud, DJ Turcu, Nae Eduard Photography, Ibrian Cătălin Photography, Diana Girlonta Photography, OL Media, RZV Photo și Asociația DR Brendus Gyula Egyesulet Aiud.

acum 5 zile

26 martie 2026

acum o săptămână

23 martie 2026

acum 2 săptămâni

20 martie 2026

