17,8 milioane de lei pentru renașterea Fabricii de Arme Cugir: Modernizare strategică pentru producția de armament și aliniere la standardele NATO

Una dintre cele mai importante capacități industriale din industria românească de apărare intră într-un amplu proces de transformare. Fabrica de Arme Cugir, filială a Companiei Naționale Romarm, a lansat procedura pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente proiectului de modernizare, reabilitare și retehnologizare a Obiectivului 11, investiție estimată la peste 17,85 milioane de lei fără TVA, finanțată din surse proprii provenite din majorarea capitalului social realizată cu fonduri alocate de la bugetul de stat.

Potrivit caietului de sarcini, proiectul este considerat o investiție strategică, justificată de evoluțiile rapide din industria de apărare, de creșterea cererii pentru produse militare și de necesitatea alinierii la noile cerințe tehnologice și de securitate de pe piețele interne și internaționale.

O fabrică din anii ’60, pregătită pentru provocările secolului XXI

Obiectivul vizat este format din două hale de producție și o clădire administrativă, construite în jurul anului 1960, care găzduiesc activități esențiale pentru fabricarea armamentului și muniției. Documentația tehnică relevă o serie de probleme acumulate în decenii de exploatare: infiltrații, degradări ale elementelor structurale din beton, instalații electrice și termice învechite, tâmplărie neperformantă energetic, finisaje deteriorate și tehnologii depășite.

Specialiștii care au elaborat studiul de fezabilitate atrag atenția că actualele instalații electrice pot genera riscuri de incendiu și accidente, iar sistemele de încălzire și ventilație sunt ineficiente și costisitoare. În plus, lipsa unei izolații moderne conduce la pierderi semnificative de energie și la costuri ridicate de exploatare.

Consolidare, eficiență energetică și panouri fotovoltaice

Planul de modernizare este unul complex. Printre lucrările propuse se numără consolidarea structurală a clădirilor, refacerea completă a hidroizolațiilor și termoizolațiilor, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea tuturor instalațiilor, reabilitarea podului rulant și instalarea de panouri fotovoltaice.

Documentația prevede și măsuri ample pentru creșterea eficienței energetice: termoizolarea clădirilor, instalarea de sisteme moderne de încălzire, montarea de panouri solare și reducerea consumului energetic. Aceste investiții urmăresc diminuarea costurilor operaționale și reducerea amprentei de carbon a unității industriale.

Obiectiv: creșterea capacității de producție și compatibilitate NATO

Beneficiarul proiectului estimează că investiția va genera o creștere a capacității de producție, o eficiență operațională superioară și o mai bună adaptare la cerințele pieței de armament. În același timp, modernizarea va permite integrarea unor tehnologii actuale și va contribui la alinierea fabricii la standardele NATO.

Printre beneficiile asumate de companie se regăsesc și îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajați, accesul la noi piețe și creșterea competitivității produselor fabricate la Cugir.

Contract „la cheie”: proiectare, avize și execuție

Contractul urmărit de Fabrica de Arme Cugir include toate etapele necesare implementării investiției: elaborarea proiectului tehnic, obținerea avizelor și autorizațiilor, documentațiile pentru securitate la incendiu, asistența tehnică din partea proiectantului și execuția efectivă a lucrărilor.

Calendarul estimativ prevede aproximativ două luni pentru obținerea avizelor, nouă luni pentru elaborarea documentațiilor și proiectului tehnic, o lună pentru verificările tehnice și aproximativ un an pentru proiectare, execuție și recepția lucrărilor.

O investiție strategică pentru industria de apărare

Prin această investiție, Fabrica de Arme Cugir urmărește nu doar renovarea unor clădiri industriale vechi, ci transformarea lor într-o platformă de producție modernă, capabilă să răspundă exigențelor actuale ale industriei de apărare. În contextul consolidării capacităților militare la nivel european și al creșterii cererii pentru echipamente de apărare, proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții industriale anunțate în ultimii ani în județul Alba.

foto – Fabrica de Arme Cugir (arhivă; cu rol ilustrativ)

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