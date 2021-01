17 ianuarie 2021, 21 de ani de la moartea lui Ion Rațiu, politicianul al cărui papion a devenit simbolul democrației

*”Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge, ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine“, spunea Ion Ratiu în 1990 când a candidat la funcția de președinte, la primele alegeri libere de după Revoluție

Astăzi, 17 ianuarie 2021, se împlinesc 21 de ani de la moartea lui Ion Raţiu, personalitate marcantă a vieţii politice româneşti de după 1989, „Domnul Papion” care a rămas în conştiinţa contemporanilor săi, prin stilul şi eleganţa de a face politică, drept „cel mai bun preşedinte pe care România nu l-a avut”.

Ion Rațiu a fost fiul avocatului Dr. Augustin Raţiu din Turda, care la rândul său a fost fiul protopopului greco-catolic al Turzii, Nicolae Raţiu iar mama sa, Eugenia Rațiu, a fost fiica lui Ion Codru-Drăguşanu. A urmat școala în Turda şi Cluj, iar în 1938 a obținut o diplomă în drept de la Universitatea Babes Bolyai. . În 1943, Ion Rațiu a obținut o diplomă de economie de la Univeritatea Cambridge. În 1940, Ion Rațiu a fost numit consilier la Delegația română din Londra. Între 1940 şi 1990 a locuit în Anglia, unde a înființat în 1979, împreună cu soția sa, Elisabeth Pilkington, Fundaţia Raţiu. În 1984 a fondat Uniunea Mondială a Românilor Liberi.

După repatriere, în ianuarie 1990, a ajutat la refacerea PNŢ alături de Corneliu Coposu şi a devenit vicepreședinte al PNȚCD. A candidat la funcția de președinte al României în 1990. A fost ales deputat de Cluj în mai 1990 şi 1992 şi deputat de Arad în 1996.

Ion Rațiu a murit la Londra dar conform dorinței sale, trupul neînsuflețit a fost dus la Turda, pentru a fi înmormântat în orașul natal.

Cele mai importante momente din viaţa lui Ion Raţiu

*Ion Raţiu s-a născut la Turda, la 6 iunie 1917, ca fiu al dr. avocat Augustin Raţiu şi al Eugeniei Raţiu (născută Turcu).

*A crescut în tradiţia naţională, străbunicul său, memorandistul Ioan Raţiu, fiind fruntaş al Partidului Naţional Român.

*Căsătorit din anul 1945 cu Elisabeth, fiica lui Guy Pilkington, colonel în armata britanică, familia Raţiu are doi copii: Indrei şi Nicolae.

*Ion Raţiu a urmat studiile liceale la Turda şi Cluj, iar dreptul la Universitatea din Cluj (licenţiat în anul 1938). A absolvit, ca şef de promoţie, Şcoala de ofiţeri de rezervă de la Craiova (1938-1940). În anul 1943, a devenit Master of Arts în Ştiinţe Economice la Colegiul St. John al Universităţii Cambridge (Marea Britanie). Ulterior, a obţinut titlul de Doctor în Ştiinţe Politice.

*În februarie 1940, se alătură Ministerului Român de Externe.

*Din septembrie 1940 se stabileşte în Marea Britanie, unde a cerut azil politic ca urmare a deciziei lui Ion Antonescu de a alinia România la puterile Axei.

*În exil, Ion Raţiu se aruncă în lupta împotriva comunismului, devenind un colaborator permanent al Serviciului în limba română al mai multor posturi de radio, printre care BBC, Radio Europa Liberă şi Vocea Americii. Din 1955 editează un buletin de ştiri săptămânal în limba engleză – „Free Romanian Press” (Presa Liberă Română).

*În anul 1957 şi-a înfiinţat propria companie maritimă, J.R. Shipping Co. Ltd., activitate de care s-a ocupat până în 1975, când s-a decis să se dedice în întregime problemei româneşti.

*În anul 1978, în timpul unei vizite a lui Ceauşescu în Marea Britanie, în semn de protest faţă de regimul din România, s-a legat cu lanţuri în faţa Hotelului Ritz.

*Înfiinţată în 1984, la Geneva, ca expresie a aspiraţiilor de libertate şi democraţie ale românilor din exil, Ion Raţiu a devenit preşedintele „Uniunii Mondiale a Românilor Liberi” (UMRL).

*Timp de 50 de ani, în exil, Ion Raţiu a fost „avocatul pe cont propriu al democraţiei în România”, desfăşurând o prodigioasă activitate de avocat, diplomat, ziarist, scriitor şi om de afaceri de succes.

*La 25 decembrie 1989, Ion Raţiu a iniţiat o amplă campanie de ajutorare a României, coordonată de „Relief Fund for Romania”, care a adus în ţară, numai în 1990, medicamente, alimente şi îmbrăcăminte estimate la peste zece milioane de lire sterline.

*Stabilit în ţară, a fost candidatul PNŢCD la Preşedinţia României pentru alegerile din 20 mai 1990. A pus bazele ziarului „Cotidianul”, implicându-se, totodată, în numeroase acţiuni caritabile, alături de soţia sa.

*Din 1990 şi până în 2000 a fost parlamentar, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi vicepreşedinte al PNŢCD

*După o scurtă perioadă în care a fost bolnav, Ion Raţiu a murit la Londra, la 17 ianuarie 2000, înconjurat de familie. La dorinţa sa, a fost înmormântat în oraşul său natal, Turda.