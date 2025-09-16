17-23 septembrie 2025 | Restricții de circulație la Teiuș: Trafic închis complet între intersecția Lukoil și sensul giratoriu pentru lucrări
17-23 septembrie 2025 | Restricții de circulație la Teiuș: Trafic închis complet între intersecția Lukoil și sensul giratoriu pentru lucrări
Traficul rutier va fi închis complet în periaoda 17-23 septembrie 2025 la Teiuș, între intersecția Lukoil și sensul giratoriu pentru lucrări ca urmare a unor probleme tehnice la șanțul betonat din intersecția străzilor Clujului cu Decebal (zona Lukoil).
”Având în vedere situația șanțului betonat din intersecția străzilor Clujului cu Decebal (zona Lukoil), pentru remedierea problemei tehnice este necesară închiderea traficului rutier pe o perioadă de 7 zile, după cum urmează:
Din data de 17.09.2025, ora 07:00Până în data de 23.09.2025
Restricții de circulație:
Traficul va fi închis complet pe tronsonul cuprins între intersecția Lukoil și sensul giratoriu.
Circulația va fi deviată pe strada Decebal, de la sensul giratoriu până la intersecția cu strada Clujului și se va desfășura în ambele sensuri de mers.
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere! Aceste lucrări sunt absolut necesare pentru a remedia problemele apărute și pentru siguranța tuturor participanților la trafic”, au transmis reprezentanții administrației locale.
