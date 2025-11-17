17-18 noiembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT puternic în Alba și alte zone din țară. Ploi abundente, ninsori la munte și temperaturi scăzute până joi

Meteorologii au emis luni dimineața o informare meteo de ploi abundente, ninsori la munte și temperaturi scăzute până joi, 20 noiembrie 2025. Este cod galben de vânt puternic în Alba și alte zone de astăzi de la 12.00 până marți dimineața.

Informare meteo 17 noiembrie, ora 12.00 – 20 noiembrie, ora 10.00

În după-amiaza și seara zilei de luni (17 noiembrie), în Banat și Crișana, vor fi averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice, apoi va ploua în cea mai mare parte a țării. Pe întreg intervalul se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

În noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) va ninge în toată zona montană unde se va depune strat de zăpadă, iar în zonele mai joase din centru și est vor fi precipitații mixte.

Local și temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu rafale în general de 40…60 km/h.

Marți (18 noiembrie) vremea se va răci accentuat în vestul, nordul, centrul și nord-estul țării, iar miercuri (19 noiembrie) și în restul teritoriului.

COD GALBEN

În intervalul 17 noiembrie, ora 12.00 – 18 noiembrie, ora 06.00, vântul va avea temporar intensificări, la început în Banat și Crișana, iar spre seară și noaptea și în vestul Transilvaniei și Maramureș, cu viteze de 50…60 km/h și izolat de 70 km/h.

În zonele montane vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

