17-18 mai: Concurs național de traduceri literare şi de specialitate pentru studenți și elevi, la Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia

Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia – Facultatea de Istorie și Filologie – Departamentul Filologie, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Consiliul Judeţean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga din Alba Iulia, Asociația Alba-Manche Împreună AMI, British Council, Cluj-Napoca și Institut français, Cluj-Napoca organizează, în perioada 17-18 mai 2019, activitățile Concursului național de traduceri literare şi de specialitate pentru studenți și elevi, aflat la cea de-a VIII-a ediție.

Concursul are două secţiuni distincte, traduceri de texte literare și traduceri de texte specializate, din limba română în limbile engleză sau franceză.

Calendarul evenimentului din acest an include Festivitatea de deschidere, vineri, 17 mai, ora 10.00, în Aula Mică, UAB-Corp C, activități de atelier conform programului atașat, precum și Festivitatea de premiere, ce va avea loc sâmbătă, 18 mai, ora 10.30, în Aula Mică, UAB-Corp C.

Ținând cont de specificul concursului, vor fi înmânate 26 de premii în cărți și alte materiale educaționale obținute cu sprijinul partenerilor evenimentului: Consiliul Judeţean Alba și Biblioteca Județeană Lucian Blaga, care ne-a pus la dispoziție cu generozitate un fond de carte pentru premierea câștigătorilor.

La ediția din acest an participă cu traduceri 93 de studenți din centrele universitare din țară: Universitatea din București, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea din Craiova, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Tehnică din Cluj – Centrul Universitar de Nord din Baia Mare, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Universitatea din Pitești și Universitatea din Oradea, precum și studenți din Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

La secțiunea dedicată elevilor din învățământul preuniversitar participă cu traduceri 148 de elevi din județele Alba, Hunedoara, Neamț, Iași, Brașov, Cluj și Gorj.

Și în acest an, evenimentele primei zile se vor desfășura în incinta Centrului Cultural Castel Sâncrai, restaurat și patronat de Consiliul Județean Alba.

Programul activităților include atelierele de traducere în limbile engleză și franceză, o lansare de carte, a autoarei Sonia Elvireanu, Le silence d’entre les neiges, publicată la editura L’Harmattan, 2018, prezentată de conf. univ. dr. Valeria Pioraș și un program artistic susținut de ansamblul folcloric “Flori de mai” din Rădești.