17-18 ianuarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

acum 3 ore

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 17 – 18 ianuarie 2026.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se conformeze restricțiilor de trafic stabilite de autorități.

Amplasarea radarelor în perioada 17- 18 ianuarie 2026

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj 

Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu 

Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara 

Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori  

Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu  

Drumul Naţional 75 – Câmpeni   – Gârda – Arieşeni  

Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa  

Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardul Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor 

Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian  

Cugir – strada Victoriei 

Ocna Mureş – Războieni – Noşlac 

