17-18 aprilie 2026 | Averse de ploaie și vijelii în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ploi în aversă și vijelii în vigoare în România de vineri, 17 aprilie 2026, ora 10.00, până sâmbătă, 18 aprilie 2026, ora 20.00.
În intervalul menționat, în centrul, sudul și estul teritoriului, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și vor fi perioade cu averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice.
Ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantități de apă de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25 l/mp. Izolat în regiunile sudice va cădea grindină.
Temporar vântul va avea intensificări, pe parcursul zilei de vineri (17 aprilie), în regiunile vestice, dar și în restul teritoriului, îndeosebi în timpul ploilor, iar sâmbătă (18 aprilie) în est, sud-est, la munte și local în rest. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60…80 km/h.
