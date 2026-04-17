FOTO | Belei Diana, de la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia, rezultat impresionant la Olimpiada Națională de Geografie: A obținut premiul special

Belei Diana, de la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia, rezultat impresionant la Olimpiada Națională de Geografie: A obținut premiul special

Belei Diana, elevă în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia, a reușit un rezultat impresionant la Olimpiada Națională de Geografie desfășurată la Hunedoara.

Tânăra a obținut Premiul Special. Ea a fost pregătită de doamna profesoară Lăncrănjan Floare.

,,Un nou rezultat de excepție care ne onorează! Ne mândrim cu eleva Belei Diana, din clasa a VIII-a, care a obținut Premiul special la Olimpiada Națională de Geografie – Hunedoara 2026.

Această performanță reflectă pasiunea pentru cunoaștere, seriozitatea și munca susținută depusă de Diana. Felicitări și doamnei profesor Lăncrănjan Floare, pentru dedicarea și sprijinul oferit în pregătirea elevei! Suntem mândri de voi și vă dorim mult succes în continuare!”, se arată într-un mesaj publicat de unitatea școlară în mediul online.

