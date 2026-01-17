16 ianuarie 2026 | Patru apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de urgență în România
Patru apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de urgență în România
Mai mult de 50 de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore de pe munte, de către salvamontiști. Patru apeluri au fost primite de către Salvamont Alba.
Totodată, o persoană a fost găsită decedată și 16 transportate cu ambulanțele la spital.
,,În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 47 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. (…) În cazul acestor intervenții au fost salvate 52 de persoane. Dintre acestea, 16 persoane au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor. Din păcate, o persoană a fost găsită decedată și a fost transportată și predată la IML”, se arată sâmbătă dimineața pe pagina de Facebook a Salvamont.
Apeluri pentru intervenții de urgență au fost primite de:
- Salvamont Sinaia (9)
- Salvamont Județul Brașov (8)
- Salvamont Maramureș (6)
- Salvamont Municipiul Brașov (5)
- Salvamont Suceava (4)
- Salvamont Alba (4)
- Salvamont Gorj (3)
- Salvamont Sibiu (2)
- Salvamont Harghita (2)
- Salvamont Neamț ( 1)
- Salvamont Lupeni (1)
- Salvamont Vatra Dornei (1)
- Salvamont Bistrița Năsăud (1)
S-au primit și 44 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.
