16 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, ghețuș și chiciură. Localitățile vizate

16 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, ghețuș și chiciură. Localitățile vizate

ANM a emis marți dimineața o atenționare meteo cod galben de ceață, cu vizibilitate redusă, ghețuș și chiciură, până la ora 10.00.

Se vor semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Localitățile vizate: Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Șona, Mihalț, Lopadea Nouă, Sâncel, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Hopârta, Rădești.

