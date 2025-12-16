16 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, ghețuș și chiciură. Localitățile vizate

Zi festivă la ISU Alba: 21 de ani de când s-a înființat Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba marchează, astăzi, 21 de ani de la înființare, moment care a consfințit unificarea pompierilor militari cu structurile de protecție civilă și a pus bazele sistemului […]