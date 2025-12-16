16 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, ghețuș și chiciură. Localitățile vizate
16 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, ghețuș și chiciură. Localitățile vizate
ANM a emis marți dimineața o atenționare meteo cod galben de ceață, cu vizibilitate redusă, ghețuș și chiciură, până la ora 10.00.
Se vor semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.
Localitățile vizate: Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Șona, Mihalț, Lopadea Nouă, Sâncel, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Hopârta, Rădești.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Alba Iulia, în TOP 5 orașe cu cei mai fericiți locuitori din România: Municipiul a primit 4 stele din 5 într-un nou clasament
Alba Iulia, în TOP 5 orașe cu cei mai fericiți locuitori din România: Municipiul a primit 4 stele din 5 într-un nou clasament Potrivit unor studii și analize care măsoară calitatea vieții și satisfacția urbană în România a fost realizat un clasament care arată orașele cu cei mai fericiți români. Alba Iulia se află pe […]
Zi festivă la ISU Alba: 21 de ani de la înființarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba
Zi festivă la ISU Alba: 21 de ani de când s-a înființat Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba marchează, astăzi, 21 de ani de la înființare, moment care a consfințit unificarea pompierilor militari cu structurile de protecție civilă și a pus bazele sistemului […]
VIDEO | „Sărbătoarea Luminilor”, la Sinagoga Mareh Yezekiel din Alba Iulia 2025. Aprinderea luminilor de Hanuka și concert
„Sărbătoarea Luminilor”, la Sinagoga Mareh Yezekiel din Alba Iulia 2025. Aprinderea luminilor de Hanuka și concert Luni, 15 decembrie, are loc „Sărbătoarea Luminilor”, la Sinagoga Mareh Yezekiel din Alba Iulia, cu un concert de cameră și aprinderea luminilor de Hanuka. ,,La Alba Iulia, Hanuka va fi marcată prin aprinderea lumânărilor de Hanuka și un concert […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Instanța a amânat pronunțarea pe contestația lui Călin Georgescu. Dosarul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat a primit alt termen
Instanța a amânat pronunțarea pe contestația lui Călin Georgescu. Dosarul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat...
Persoanele care se luptă cu kilogramele în plus ar putea primi medicamente decontate din 2026. Patru din zece români au o problemă cu greutatea
Persoanele care se luptă cu kilogramele în plus ar putea primi medicamente decontate din 2026. Patru din zece români au...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 526 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 526 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
VIDEO | Casă ca în poveștile de Crăciun, în satul Ighiel din Alba: Atmosferă de sărbătoare, cu mii de luminițe, decorațiuni și curte ca în basme
Casă ca în poveștile de Crăciun, în satul Ighiel din Alba: Atmosferă de sărbătoare, cu mii de luminițe, decorațiuni și...
Curier Județean
16 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, ghețuș și chiciură. Localitățile vizate
16 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, ghețuș și chiciură. Localitățile vizate ANM a emis...
Alba Iulia, în TOP 5 orașe cu cei mai fericiți locuitori din România: Municipiul a primit 4 stele din 5 într-un nou clasament
Alba Iulia, în TOP 5 orașe cu cei mai fericiți locuitori din România: Municipiul a primit 4 stele din 5...
Politică Administrație
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă
Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă Moţiunea de...
Opinii Comentarii
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!”
16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!” 16 decembrie 1989...
16 decembrie: 30 de ani de la adoptarea oficială a denumirii „Euro” pentru moneda unică europeană
16 decembrie: 30 de ani de la adoptarea oficială a denumirii „Euro” pentru moneda unică europeană Consiliul European, întrunit la...