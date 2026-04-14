16 aprilie 2026 | Ministrul Economiei, Irineu Darău, vizită de lucru în județul Alba: La ce obiective industriale va ajunge

Ministrul Economiei, Irineu Darău, va efectua, joi, 16 aprilie 2026, o vizită de lucru în județul Alba. Oficialul va ajunge pe platformele fabricilor de arme din Cugir, va vizita un operator economic de pe paltforma industrială Ciugud și va poposi și la Primăria Ciugud.

Programul vizitei este următorul:

*10:00 Sosire la Cugir

*10:00 – 11:00 Vizită Fabrica de Arme Cugir

*11:15 – 12:15 Vizită Uzină Mecanică Cugir

*13:30-14:15 Deplasare Cugir – Ciugud – sosire la Ciugud – Zona de Dezvoltare Economică Ciugud – Drâmbar

*14:30 – 15:00 Vizită platformă industrială Ciugud + Transilvania Nuts – unul dintre cei mai mari procesatori de nuci din România.

*15:00 – 16:15 Întâlnire cu investitorii locali – sala de conferințe din cadrul Transilvania Nuts

*16:15 – 16:45 Vizită Primăria Ciugud – prezentarea proiectelor de smart village

*17:30 -18:00 Declarații de presă la Alba Iulia

*18:00 – 19:30 Întâlnire cu antreprenori

FOTO | România a obținut locul I în Europa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) și al doilea în clasamentul pe țări

România locul I în Europa la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) și al doilea în clasamentul pe țări România a obținut un rezultat remarcabil la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete (EGMO) 2026, desfășurată la Bordeaux, în Franța, unde elevele din lotul național au câștigat trei medalii de aur și una de […]

Cumplit! Prețul energiei electrice, în creștere în România cu peste 57% în martie 2026

Cumplit! Prețul energiei electrice, în creștere în România cu peste 57% în martie 2026 Energia electrică a continuat să înregistreze cea mai mare creștere de preț din ultimul an, majorându-se cu 57,2% în martie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, pe fondul eliminării schemei de plafonare, potrivit datelor Institutului Național de Statistică transmise marți, […]

VIDEO | Doi polițiști s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în autospecială: ,,Să învie permisele"

Doi polițiști s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în autospecială: ,,Să învie permisele" Doi polițiști din Brăila au ajuns în atenția superiorilor după ce s-au filmat în autospeciala de serviciu, îmbrăcați în uniformă, în timp ce cântau manele. În imagini, unul dintre agenți spune, cântând: „Să sară permisele, să vină permisele", potrivit News.ro. […]

