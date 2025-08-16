16-18 august 2025 | COD GALBEN în județul Alba: Caniculă urmată de furtuni puternice, până luni

Alertă în județul Alba! A fost emis COD GALBEN de caniculă, urmată de furtuni puternice, până luni

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de vreme severă pentru acest sfârșit de săptămână, vizând județul Alba. Locuitorii sunt avertizați cu privire la un val de căldură intens, urmat de episoade de instabilitate atmosferică accentuată.

În cursul zilei de astăzi, între orele 12:00 și 21:00, județul Alba se va confrunta cu un val de căldură persistent. Temperaturile maxime vor urca până la 36°C, cu cele mai ridicate valori înregistrate în județul Alba. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să atingă sau chiar să depășească ușor pragul critic de 80 de unități.

Furtuni puternice pe 17 august: averse, grindină și vijelii

Duminică, 17 august, între orele 13:00 și 21:00, vremea se schimbă radical. Avertizarea vizează o instabilitate atmosferică accentuată. Se anunță averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de vânt de 50–70 km/h și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1–3 cm). Cantitățile de apă pot atinge 20–30 l/mp, iar local, mai ales în zonele montane, pot depăși 40–50 l/mp.

Instabilitatea continuă și în noaptea de 17 spre 18 august

Instabilitatea atmosferică va persista și în noaptea de duminică spre luni , între orele 21:00 și 10:00. Sunt preconizate averse torențiale, descărcări electrice, rafale ale vântului de 50–55 km/h și izolat grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă estimate sunt de 20–25 l/mp, cu acumulări locale ce pot depăși 35–40 l/mp.

Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în intervalele de vârf ale temperaturilor, să se hidrateze corespunzător și să ia măsuri de protecție împotriva fenomenelor meteo extreme. În cazul furtunilor, este indicat ca activitățile în aer liber să fie evitate, iar echipamentele electrice să fie deconectate în timpul descărcărilor electrice.

