15 septembrie 2025 | Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj: Aplicația, deja disponibilă. TARIFELE

Intră în funcțiune sistemul de parcări publice cu plată din Blaj

Începând de luni, 15 septembrie 2025, va intra în vigoare sistemul de parcări publice cu plată din municipiul Blaj.

Vor exista două zone de tarifare, iar plata se va face prin intermediul aplicației BlajParking, prin SMS la numărul 7442 sau, în numerar, la parcometrele ce vor fi amplasate, după data de 15 octombrie, în parcările cu plată de pe raza municipiului.

Chiar dacă va funcționa doar din 15 septembrie, Aplicația BlajParking este deja disponibilă și poate fi descărcată pe telefoanele mobile, din Magazinul Google Play pe dispozitivele Android și din App Store pe dispozitivele Apple.

Conform Hotărârii nr. 119 din data de 28 august 2025 a Consiliului Local al Municipiului Blaj, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Blaj, în vederea taxării parcărilor cu plată, se instituie două zone tarifare: Zona tarifară 1 și Zona tarifară 2. Zonele de parcare cu plată din municipiul Blaj sunt marcate cu vopsea de culoare albastru și/sau cu indicatoare rutiere, potrivit prevederilor legale.

Programul de funcţionare pentru parcările publice este următorul:

*Zona 1 (Centrul istoric): Piața 1848 și strada Petru Pavel Aron – de luni până vineri între orele 08:00 – 18:00 și sâmbăta între orele 08.00 -14.00;

**Zona 2: Bulevardul Republicii și străzile Astra, Timotei Cipariu, Mitropolit Vancea, Popa Șapcă, Avram Iancu, Eroilor, Gheorghe Doja, Iuliu Maniu, Dr. Vasile Suciu, Tudor Vladimirescu, Câmpul Libertății – de luni până vineri între orele 08:00 – 18.00 și sâmbăta între orele 08.00 -14.00.

Parcarea în Municipiul Blaj este liberă de luni până vineri după ora 18:00, sâmbăta după ora 14.00, duminica și în zilele stabilite ca sărbători legale.

TARIFE PARCARE CU PLATĂ

ZONA 1

Prin aplicația BlajParking (card bancar)

– 30 de minute: 2 lei (inclusiv TVA)

– o oră: 4 lei (inclusiv TVA)

– două ore: 8 lei (inclusiv TVA)

– o zi: 40 lei (inclusiv TVA)

Prin SMS la numărul 7442 și BlajParking SMS

– 30 de minute: 0,35 euro + TVA

– o oră: 0,65 euro + TVA

– două ore: 1,30 euro + TVA

Plată în numerar sau cu cardul bancar prin intermediul parcometru (după 15 octombrie)

– 30 de minute: 2 lei (inclusiv TVA)

– o oră: 4 lei (inclusiv TVA)

– Multiplu ”Y” de 1 oră: Y x 4 lei (inclusiv TVA)

ZONA 2

Prin aplicația BlajParking (card bancar)

– 30 de minute: 1 leu (inclusiv TVA)

– o oră: 2 lei (inclusiv TVA)

– două ore: 4 lei (inclusiv TVA)

– o zi: 20 lei (inclusiv TVA)

Prin SMS la numărul 7442 și BlajParking SMS

– 30 de minute: 0,20 euro +TVA

– o oră: 0,35 euro + TVA

– două ore: 0,70 euro + TVA

Plată în numerar sau cu cardul bancar prin intermediul parcometru (după 15 octombrie)

– 30 de minute: 1 leu (inclusiv TVA)

– o oră: 2 lei (inclusiv TVA)

– Multiplu ”Y” de 1 oră: Y x 2 lei (inclusiv TVA)

TARIFE ABONAMENTE DE PARCARE

Abonament general *Zona 1 și **Zona 2

– o lună: 200 lei (inclusiv TVA)

– un an: 1.600 lei (inclusiv TVA)

Abonament **Zona 2

– o lună: 100 lei (inclusiv TVA)

– un an: 800 lei (inclusiv TVA)

Plata abonamentului se poate face prin aplicația BlajParking – card bancar sau la sediul Primăriei Municipiului Blaj în zilele lucrătoare, de luni până vineri, la caseria din Blaj, Piața 1848, nr.16, județul Alba, între orele: 08.00 – 14.00.

Abonamentul „GENERAL” sau abonamentul „ZONA 2” se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului, cu perioada de valabilitate și aria de acoperirea parcărilor pentru care este valabil şi este netransmisibil.

TARIFE REZERVARE LOCURI DE PARCARE – INSTITUȚII BANCARE, ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII, UNITĂȚI HOTELIERE: **Zona 2 – 6.000 lei inclusiv TVA/an, plată prin aplicația BlajParking – card bancar sau la sediul Primăriei Municipiului Blaj.

