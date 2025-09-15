Rămâi conectat

Actualitate

15 septembrie 2025 | Circulație restricționată pe autostrăzile A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda. Lucrări CNAIR în mai multe zone

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 28 de minute

în

De

15 septembrie | Circulație restricționată pe A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda pentru lucrări programate pe mai multe benzi

Traficul pe autostrăzile A1 și A10 va fi restricționat luni, 15 septembrie 2025, din cauza lucrărilor efectuate, între orele 12:00 și 19:00.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că, pe A1 sensul Deva – Sibiu, între kilometrii 310 și 292, traficul va fi restricționat pe ambele benzi între orele 12:00 și 19:00, fiind deviat pe banda de urgență, pentru aplicarea de marcaje rutiere în zona mediană.

De asemenea, pe A1, la kilometrul 372+500 metri, se efectuează lucrări la rosturile de dilatație între orele 09:00 și 15:30, ceea ce impune restricționarea circulației pe prima bandă și pe banda de urgență.

Pe autostrada A10, sensul Sebeș – Turda, traficul este restricționat până la ora 18:00 între kilometrii 3+300 și 4+300 metri, pentru lucrări de reparații la partea carosabilă, fiind afectate prima bandă și banda de urgență.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza în zona lucrărilor, să se asigure atent înainte de schimbarea benzii, să evite depășirile periculoase și orice manevră riscantă și să păstreze o distanță suficientă între vehicule pentru a putea frâna în siguranță.

Sursa foto: ARHIVĂ

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cum obțin cetățenii străini în România certificatul de rezidență fiscală: Proceduri legale, documentație necesară și rolul avocaților specializați

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

15 septembrie 2025

De

Cum obțin cetățenii străini în România certificatul de rezidență fiscală: TOTUL despre proceduri legale, documentație necesară și rolul avocaților specializați Obținerea certificatului de rezidență fiscală în România reprezintă un proces complex, reglementat de Codul Fiscal și de convențiile internaționale privind evitarea dublei impuneri. Potrivit Dr. Av. Radu Pavel, avocat coordonator al Societății de Avocatură Pavel, […]

Citește mai mult

Actualitate

Românii aleg străinătatea: Salariile mai mari și condițiile mai bune din Vest atrag milioane de oameni care își fac planuri să plece

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 6 ore

în

15 septembrie 2025

De

Românii aleg străinătatea: Salariile mai mari și condițiile mai bune din Vest atrag milioane de oameni care își fac planuri să plece, lăsând în urmă sate și orașe tot mai goale Emigrația rămâne un fenomen puternic în România, iar datele recente arată că dorința de a pleca este mai mare decât în orice altă țară […]

Citește mai mult

Actualitate

15 septembrie | Ziua care a adus evenimente istorice importante, de la inovații militare la declarații politice memorabile

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 7 ore

în

15 septembrie 2025

De

15 septembrie | Ziua care a adus evenimente istorice importante, de la inovații militare la declarații politice memorabile Pe 15 septembrie, istoria mondială a fost marcată de evenimente care au schimbat cursul evenimentelor politice, militare și sociale. De la introducerea tancurilor pe câmpul de luptă în timpul Primului Război Mondial, la vizite istorice ale liderilor […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 28 de minute

15 septembrie 2025 | Circulație restricționată pe autostrăzile A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda. Lucrări CNAIR în mai multe zone

15 septembrie | Circulație restricționată pe A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda pentru lucrări programate pe...
Actualitateacum 2 ore

Cum obțin cetățenii străini în România certificatul de rezidență fiscală: Proceduri legale, documentație necesară și rolul avocaților specializați

Cum obțin cetățenii străini în România certificatul de rezidență fiscală: TOTUL despre proceduri legale, documentație necesară și rolul avocaților specializați...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul avea o alcoolmie de 2,62 g%o alcool pur în sânge

Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul...
Ştirea zileiacum o zi

VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea recordurilor”

VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Vârstnic de 66 de ani, din Alba Iulia, prins băut la volan pe o stradă din municipiu: Avea o alcoolemie de 0,67 mg/l

Vârstnic de 66 de ani, din Alba Iulia, prins băut la volan pe o stradă din municipiu: Avea o alcoolemie...
Curier Județeanacum 2 ore

16 septembrie 2025 | Manifestări culturare la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în memoria poetului Ioan Alexandru la 25 de ani de la moartea sa

16 septembrie 2025 | Manifestări culturare la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în memoria poetului Ioan Alexandru la 25 de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 ore

Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Politică Administrațieacum 3 zile

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi cu lănci şi furci

15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi...
Opinii - Comentariiacum 6 ore

15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate

15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate În...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea