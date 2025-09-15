15 septembrie 2025 | Circulație restricționată pe autostrăzile A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda. Lucrări CNAIR în mai multe zone
Traficul pe autostrăzile A1 și A10 va fi restricționat luni, 15 septembrie 2025, din cauza lucrărilor efectuate, între orele 12:00 și 19:00.
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că, pe A1 sensul Deva – Sibiu, între kilometrii 310 și 292, traficul va fi restricționat pe ambele benzi între orele 12:00 și 19:00, fiind deviat pe banda de urgență, pentru aplicarea de marcaje rutiere în zona mediană.
De asemenea, pe A1, la kilometrul 372+500 metri, se efectuează lucrări la rosturile de dilatație între orele 09:00 și 15:30, ceea ce impune restricționarea circulației pe prima bandă și pe banda de urgență.
Pe autostrada A10, sensul Sebeș – Turda, traficul este restricționat până la ora 18:00 între kilometrii 3+300 și 4+300 metri, pentru lucrări de reparații la partea carosabilă, fiind afectate prima bandă și banda de urgență.
Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza în zona lucrărilor, să se asigure atent înainte de schimbarea benzii, să evite depășirile periculoase și orice manevră riscantă și să păstreze o distanță suficientă între vehicule pentru a putea frâna în siguranță.
Sursa foto: ARHIVĂ
