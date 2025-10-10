15 octombrie |,,Rusalka”, un film care abordează tema înaintării în vârstă, prezentat la Blaj în cadrul „ESTE Filmul de Miercuri”. Sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizorul Claudiu Mitcu

15 octombrie |,,Rusalka”, un film care abordează tema înaintării în vârstă, prezentat la Blaj în cadrul „ESTE Filmul de Miercuri”. Sesiune de întrebări și răspunsuri, la final, cu regizorul Claudiu Mitcu

Un film care explorează tema înaintării în vârstă și a confruntării cu regretele trecutului, ,,Rusalka”, va putea fi vizionat la Blaj, în cadrul proiectului „ESTE Filmul de Miercuri”, pe data de 15 octombrie. La finalul proiecției, va avea loc o sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizorul Claudiu Miticu.

ESTE Filmul de Miercuri prezintă „Rusalka”, regia Claudiu Mitcu, un film care abordează tema înaintării în vârstă și a înfruntării regretelor trecutului. Proiecția va avea loc miercuri, 15 octombrie, ora 19.00 la Palatul Cultural din Blaj. La final invităm publicul la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizorul Claudiu Mitcu.

Sinopsis:

Cinci prieteni vechi, ajunși acum în jurul vârstei de 60 de ani, se revăd câteva zile, la întâlnirea

anuală tradițională. Una dintre doamne își invită prietenii să petreacă un sejur în resort-ul unde, încă din tinerețe, obișnuiau să își facă vacanțele împreună, la început în formulă de 14, apoi, de la an la an, din ce în ce mai puțini. Unul dintre motivele invitației este ca femeia să își anunțe prietenii apropiați că mai are puțin de trăit.

Rating: N15. Nerecomandat sub 15 ani.

Subt. ENG

Preț bilet: 10 lei – biletele se pot achiziționa în seara proiecției, de la Palatul Cultural, în limita locurilor disponibile.

„ESTE Filmul de Miercuri @ Blaj” este un proiect organizat de Asociația ESTE FILM din Sibiu, în parteneriat cu Asociația Culturală În Ars Veritas din Blaj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI