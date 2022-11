15 noiembrie 2022, COVID-19 în Alba. 8 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

Ne paște o criză economică? Nicolae Ciucă: „Suntem pregătiți. România nu este în pericolul de a intra în recesiune”

Premierul Nicolae Ciucă dă asigurări că România nu va intra în recesiune economică, așa cum se întâmplă cu alte țări puternice, în special cele din zona euro.

Șeful Guvernului susține că ”suntem pregătiți” și că a luat măsuri.

Mai mult, el afirmă că datele pe care le avem în acest moment ”ne arată foarte clar că există premisa ca la sfârșitul anului România să aibă o creștere economică în jurul lui 5 %”.

”Despre recesiune se vorbește de la începutul anului, au fost semnale pe tot parcursul anului. Am putut să constatăm pe propria noastră experiență că am avut o scădere a ritmului de creștere datorită impactului pe care l-a avut seceta în producția agricolă și sigur vom vedea aceste… se văd aceste consecințe în procentul de creștere economică pe trimestrul 3 și probabil vom resimți acest efect și în trimestrul 4.

Ca atare, suntem pregătiți. De aceea am spus că am luat măsuri astfel încât să putem să consolidăm economia, s-o menținem în echilibru, astfel încât să nu intrăm în recesiune.

Datele pe care le avem în acest moment ne arată foarte clar că există premisa ca la sfârșitul anului România să aibă o creștere economică de 5 %, în jurul lui 5 %, iar pentru anul viitor toate instituțiile, inclusiv cele europene, ne-au previzionat o creștere economică, haideți să nu-i zicem aproape de 2 %, în jur de 1,5 % ceea ce înseamnă creștere economică.

Deci România nu este în pericolul de a intra în recesiunea economică. Sigur, nu suntem singuri în acest ansamblu, depindem foarte mult de ceea ce se întâmplă cu celelalte economii cu care țara noastră este în strânsă colaborare și atunci vom resimți și noi aceste efecte”. – a declarat premierul la Parlament, în fața jurnaliștilor.

Recent, Banca Angliei a avertizat că Marea Britanie se va confrunta cu cea mai îndelungată recesiune, iar Comisia Europeană se așteaptă ca Zona euro și majoritatea statelor din Uniunea Europeană să se îndrepte către o recesiune economică.

De asemenea, Germania, cea mai mare economie a Europei, se îndreaptă spre recesiune.