15 cadre medicale, condamnate la închisoare după ce au eliberat peste 1.000 de adeverințe medicale false, pentru permis de portarmă sau școala de șoferi

Magistrații din cadrul Tribunalului Vaslui au condamnat 15 cadre medicale din Vaslui și Bacău, la închisoare, pentru eliberarea unui număr de peste 1.000 de atestări ale stării de sănătate atât pentru deținătorii de permis portarmă cât și pentru viitorii șoferi, sentința nefiind definitivă.

Judecătorii Tribunalului Vaslui au pronunţat ieri, 14 ianuarie, sentinţa într-un dosar în care mai multe cadre medicale, alături de patroana clinicii la care lucrau şi de un administrator de şcoală de şoferi, au fost judecaţi pentru fals, respectiv constituire de grup infracţional organizat.

Mai precis, cadrele medicale care îşi desfăşurau activitatea la o clinică privată din Bacău, New Central Med, au fost acuzate că au emis adeverinţe medicale în fals, respectiv fişe medicale pentru şoferi şi certificate medicale pentru atestarea stării de sănătate pentru deţinătorii de permis portarmă, conform Adevărul.

Cea mai aspră pedeapsă a fost aplicată patroanei clinicii: 3 ani închisoare pentru instigare la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, 60.000 de lei amendă pentru instigare la folosire a instrumentelor false în formă continuată și 3 ani închisoare pentru constituire a unui grup infracţional organizat.

În 2020, aceasta a fost condamnată la 5 ani de închisoare pentru trafic de influenţă, astfel că în urma contopirii a rezultat o pedeapsă de 8 ani şi 4 luni închisoare.

Magistraţii Tribunalului Vaslui au dispus desfiinţarea totală a 1.004 fişe medicale emise în fals de cadrele medicale.

Ancheta în acest caz a inceput după ce fostul preşedintele al Colegiului Medicilor Vaslui a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, reclamând modul în care sunt eliberate fişele medicale pentru viitorii şoferi.

Acesta acuza că sunt multe cazuri în care medicii nici nu-i văd pe cei cărora le eliberează documente medicale din care reiese că sunt apţi pentru a conduce vehicule, deşi persoanele respective suferă de afecţiuni grave, incompatibile cu şofatul.

Reprezentanţii clinicii New Central Med au negat acuzațiile.„Medicii noştri sunt responsabili şi răspund pentru ceea ce fac. Ca medic de familie, ea trebuie să elibereze aceste adeverinţe gratis, nu contra cost, aşa cum procedează cu pacienţii”, a declarat reprezentanta New Central Med, Elena Nitescu.

Sursa: libertatea.ro