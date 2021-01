Bandă periculoasă de spărgători, care au ”terorizat” Alba Iulia: 5 jafuri, în 2 luni, cu un prejudiciu de aproape 170.000 de lei, trimisă în judecată

O bandă formată din cinci bărbați este judecată la Alba Iulia pentru furt, după ce, pe parcursul a circa două luni, au efectuat cinci jafuri, la persoane juridice sau fizice, prejudiciul fiind de aproape 170.000 de lei.

Trei dintre inculpaţi sunt judecaţi în stare de arest preventiv. De asemenea, doi intre aceştia sunt recidivişti, fiind condamnaţi în tercut pentru fapte similare. Într-unul dintre cazuri, prejudiciul se ridică la 100.000 de lei, iar în altul la aproximativ 50.000 de lei.

Your browser does not support the video tag.

G. Gheorghe, D. Nicolae şi D. Sorin sunt în arest preventiv din 26 august 2020, fiind acuzaţi de furt calificat. Ceilalţi doi inculpaţi sunt S. Vlad şi I. Tiberiu, care sunt judecaţi pentru complicitate la furt calificat şi tăinuire. Dosarul a fost trimis în judecată în octombrie 2020, cei trei încercând de două ori până în prezent să scape de arest.

Inculpaţii intrau noaptea în diferite clădiri unde bănuiau că se află bani sau obiecte valoroase, purtând măşti şi mănuşi, şi apoi se făceau nevăzuţi. Au ”spart” şi o casierie a societăţii Electrica, unde au găsit doar 1.200 de lei, fiind suprinşi de agentul de pază al clădirii.

Cum au avut loc spargerile

Prima spargere a avut loc în noaptea de 23/24.07.2020. G. Gheorghe, D. Nicolae şi D. Sorin, mascaţi şi cu mănuşti pe mâini, au pătruns prin efracţie, respectiv prin forţarea sistemului de închidere al uşii de acces, în sediul unei firme şi au sustras din interior mai multe bunuri, precum aspirator profesional, două seturi de cabluri pentru pornire auto, două ciocane pneumatice, un sac cu cupru, şase uşi de acces din lemn de culoare maro, prelungitor trifazic şi cabluri electrice, mai multe scule electrice şi unelte, o imprimantă, un laptop Lenovo, patru hard-disk-uri, cinci telefoane mobile marca Samsung şi suma de 23.000 lei (destinată plăţii salariilor), cauzând persoanei vătămate un prejudiciu în cuantum total de aproximativ 100.000 lei.

În noaptea de 25/26.07.2020, în jurul orei 04:30, cei trei au pătruns prin efracţie, respectiv prin forţarea unui geam în incinta casieriei aparţinând Agenţiei de Furnizare a Energiei Electrice Alba de unde au sustras suma de 242 lei dintr-un sertar din interiorul casieriei şi au încercat să sustragă o cutie de valori, însă au fost surprinşi de către agentul de pază, moment în care autorii au abandonat activitatea infracţională şi au părăsit locul comiterii faptei.

În noaptea de 02/03.08.2020, în jurul orei 02:30, în timp ce unul dintre aceştia supraveghea zona, doi dintre inculpaţi, cu măşti şi mănuşi, au intrat prin forţarea sistemului de închidere al uşii de acces, în interiorul unei agenţii de pariuri şi au forţat prin lovire cu un baros seiful montat în pardoseala din biroul unităţii, încercând să sustragă suma de bani din interior. Nu au reuşit deoarece s-a declanşat alarma antiefracţie, moment în care autorii au abandonat activitatea infracţională şi au părăsit locul comiterii faptei, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu neprecizat.

În noaptea de 09/10.08.2020, în jurul orei 03:10, cei trei şi un autor necunoscut au intrat prin forţarea sistemului de închidere al uşii de acces şi prin distrugerea carcasei care proteja senzorul sistemului de alarmă, într-un magazin alimentar de unde au sustras suma de 6.160 lei care provenea din încasări şi 33 cartuşe cu ţigări de diferite mărci, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu de 18.000 lei.

Ultima lovitură a avut loc în noaptea de 20/21.08.2020, când au pătruns prin forţarea sistemului de închidere al unui geam în imobilul unei păersoane fisice de unde au sustras mai multe unelte şi scule electrice, precum şi trei televizoare (două marca Philips şi unul marca LG), cauzând un prejudiciu în cuantum total de aproximativ 50.000 lei.

Motivarea instanţei: ”Gravitatea infracţiunilor de furt calificat presupus a fi comise de inculpaţi este una deosebită, fiind conturată de modul şi împrejurările în care ar fi fost comise faptele, respectiv, pe timp de noapte – perioadă ce favorizează îndepărtarea în siguranţă de la locul faptei şi conferă şanse sporite de a nu fi observaţi de alte persoane şi depistaţi de organele de poliţie, prin unirea eforturilor mai multor persoane în baza unor înţelegeri prealabile cu contribuţii dinainte stabilite, sporindu-le şansele de reuşită, prin violarea domiciliului şi a sediului profesional, ceea ce constituie cea mai gravă formă de intruziune în viaţa privată/societară a oricărei persoane, împrejurare deosebit de gravă – ţinând cont de faptul că nu de puţine ori reacţiile celor surprinşi la locul faptei pot fi din cele mai neaşteptate cu urmări foarte grave, prin mascarea fizionomiei, purtând mască, faţa fiind acoperită până în zona ochilor, pentru a nu fi surprinşi de camerele video de supraveghere şi identificaţi, purtând pe mâini mănuşi pentru a nu lăsa urme”, astfel a motivat magistratul care a hotărât prelungirea arestului preventiv.