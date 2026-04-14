15 aprilie 2026 | Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar în care traficul o să fie afectat

Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar în care traficul o să fie afectat

Circulația rutieră va fi restricționată miercuri, 15 aprilie 2026, între orele 08:00 și 16:00, pe strada Mărășești din Alba Iulia, în zona trecerii la nivel cu calea ferată de la intersecția cu DJ 107C.

Restricțiile vor fi instituite pe sectorul cuprins între intersecția străzii Mărășești cu strada București și traversarea căii ferate până la sensul giratoriu din zona Șoseaua de Centură.

Primăria Municipiului Alba Iulia aduce la cunoștința publicului faptul că, în urma solicitării formulate de Sucursala Regională CF Brașov – Secția L9 Alba Iulia, a fost emis un acord favorabil pentru executarea lucrărilor de „asigurare a planeității drumului la trecerea la nivel cu calea ferată”, amplasată la km CF 410+133, Linia 200, în zona drumului județean DJ 107C, la intersecția cu strada Mărășești.

În vederea desfășurării lucrărilor, circulația rutieră va fi restricționată în data de 15 aprilie 2026, în intervalul orar 08:00 – 16:00, pe strada Mărășești, pe sectorul cuprins între intersecția cu strada București și traversarea căii ferate până la sensul giratoriu din zona Șoseaua de Centură în conformitate cu avizul Poliției Rutiere.

Acordul emis este condiționat de respectarea strictă a următoarelor obligații:

– adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea degradării elementelor constructive ale drumului public (partea carosabilă, borduri, trotuare, marcaje rutiere, indicatoare, guri de scurgere etc.); eventualele degradări vor fi remediate integral pe cheltuiala executantului;

– asigurarea, pe întreaga durată a lucrărilor, a condițiilor de siguranță a circulației rutiere și pietonale, inclusiv prin realizarea unei semnalizări rutiere corespunzătoare, în conformitate cu legislația în vigoare și avizele structurilor competente ale Poliției Municipiului Alba Iulia și ale Inspectoratului de Poliție Județean Alba;

– respectarea prevederilor legale aplicabile, inclusiv cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Recomandăm participanților la trafic să manifeste prudență sporită în zonă și să utilizeze rute alternative pe perioada instituirii restricțiilor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI