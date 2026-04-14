15 aprilie 2026 | Restricții de circulație în Alba Iulia: Se lucrează la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Mărășești. Intervalul orar în care traficul o să fie afectat
Circulația rutieră va fi restricționată miercuri, 15 aprilie 2026, între orele 08:00 și 16:00, pe strada Mărășești din Alba Iulia, în zona trecerii la nivel cu calea ferată de la intersecția cu DJ 107C.
Restricțiile vor fi instituite pe sectorul cuprins între intersecția străzii Mărășești cu strada București și traversarea căii ferate până la sensul giratoriu din zona Șoseaua de Centură.
Primăria Municipiului Alba Iulia aduce la cunoștința publicului faptul că, în urma solicitării formulate de Sucursala Regională CF Brașov – Secția L9 Alba Iulia, a fost emis un acord favorabil pentru executarea lucrărilor de „asigurare a planeității drumului la trecerea la nivel cu calea ferată”, amplasată la km CF 410+133, Linia 200, în zona drumului județean DJ 107C, la intersecția cu strada Mărășești.
În vederea desfășurării lucrărilor, circulația rutieră va fi restricționată în data de 15 aprilie 2026, în intervalul orar 08:00 – 16:00, pe strada Mărășești, pe sectorul cuprins între intersecția cu strada București și traversarea căii ferate până la sensul giratoriu din zona Șoseaua de Centură în conformitate cu avizul Poliției Rutiere.
Acordul emis este condiționat de respectarea strictă a următoarelor obligații:
– adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea degradării elementelor constructive ale drumului public (partea carosabilă, borduri, trotuare, marcaje rutiere, indicatoare, guri de scurgere etc.); eventualele degradări vor fi remediate integral pe cheltuiala executantului;
– asigurarea, pe întreaga durată a lucrărilor, a condițiilor de siguranță a circulației rutiere și pietonale, inclusiv prin realizarea unei semnalizări rutiere corespunzătoare, în conformitate cu legislația în vigoare și avizele structurilor competente ale Poliției Municipiului Alba Iulia și ale Inspectoratului de Poliție Județean Alba;
– respectarea prevederilor legale aplicabile, inclusiv cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Recomandăm participanților la trafic să manifeste prudență sporită în zonă și să utilizeze rute alternative pe perioada instituirii restricțiilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici”
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici” Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, marți, 14 aprilie 2026, un nou apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupele O negativ, AB pozitiv și A pozitiv. ,,Dragi donatori. Avem […]
FOTO | Crucea Roșie Română Filiala Alba a donat, de Paște 2026, pachete alimentare pentru 150 de persoane nevoiașe din județul Alba: ,,Să fim alături de cei care au nevoie de sprijin”
Crucea Roșie Română Filiala Alba a donat, de Paște 2026, pachete alimentare pentru 150 de persoane nevoiașe din județul Alba: ,,Să fim alături de cei care au nevoie de sprijin” Crucea Roșie Română Filiala Alba a donat, în perioada sărbătorilor pascale, pachete cu alimente neperisabile pentru 150 de persoane nevoiașe din județul Alba. În total, […]
FOTO | Elevi de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor” – 2026. Ce premii au obținut
Elevi de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor” – 2026. Ce premii au obținut Elevii de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj au obținut rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor” – 2026, cu cinci planuri […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Legea transparenței salariale: Ce presupune și ce drepturi noi vor avea angajații din România începând din iunie 2026
Legea transparenței salariale: Ce presupune și ce drepturi noi vor avea angajații din România începând din iunie 2026 Salariile în...
Pronunțarea în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată: Când a fost stabilită următoarea dată
Pronunțarea în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată: Cand a fost stabilită...
Știrea Zilei
Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat
Crima de la Cenade: AREST PREVENTIV pentru tânărul de 18 ani care ar fi ucis un bărbat Procurorul din cadrul...
VIDEO | Incendiu pe autostrada A10, Teiuș – Aiud: O autoutilitară de transport marfă arde ca o torță
Incendiu pe autostrada A10, Teiuș – Aiud: O autoutilitară de transport marfă arde ca o torță O autoutilitară de transport...
Curier Județean
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici”
CTS Alba, apel la DONARE de sânge pentru grupele O negativ, A pozitiv și AB pozitiv: ,,Avem stocuri foarte mici”...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta...
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise,...