15-16 octombrie 2025 | Caravană de sănătate pentru seniori, la Sebeș. PROGRAMUL

Caravană de sănătate pentru seniori, la Sebeș

Direcția de Asistență Socială Sebeș prin compartimentul de Asistență Medicală Comunitară, organizează consultații medicale gratuite pentru seniorii din comunitate în perioada 15-16 octombrie 2025.

Caravana se desfășoară la Centrul Municipiului Sebeș (curtea Centrului de Zi pentru persoane cu dizabilități Str. Lucian Blaga nr. 45A Sebeș -în spatele Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș) și în cartierul Mihail Kogălniceanu (vis-a-vis de dispensar)

Vor fi oferite:

• Consultații oftalmologice gratuite

• Consult dermatologic gratuit

• Măsurarea parametrilor fiziologici: glicemie, tensiune arterială, puls, saturație de oxigen

Programul este următorul:

• 15 octombrie 2025 (curtea Centrului de Zi pentru persoane cu dizabilități Str. Lucian Blaga nr. 45A Sebeș (în spatele Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș)

*Consult gratuit dermatologic între orele 10.00-14.00

*Consult gratuit oftalmologic, orele 10.00-16.00

*Testare parametri fiziologici (glicemie, tensiune arterială, măsurare puls, saturație oxigen)

• 16 octombrie 2025 (cartierul Mihail Kogălniceanu)

*Consult gratuit dermatologic între orele 10.00-14.00

*Consult gratuit oftalmologic, orele 10.00-16.00

*Testare parametri fiziologici (glicemie, tensiune arterială, măsurare puls, saturație oxigen).

Proiectul este organizat de Direcția de Asistență Socială, cu sprijinul Primăriei Sebeș și Consiliului Local Sebeș și al Spitalulului Municipiului Sebeș.

Pentru mai multe detalii și programări, cei interesați trebuie să contacteze Direcția de Asistență Socială Sebeș, str. Aleea Lac nr. 12 sau la numărul de telefon: 0746092655.

