Rămâi conectat

Curier Județean

15-16 octombrie 2025 | Caravană de sănătate pentru seniori, la Sebeș. PROGRAMUL

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Caravană de sănătate pentru seniori, la Sebeș

Direcția de Asistență Socială Sebeș prin compartimentul de Asistență Medicală Comunitară, organizează consultații medicale gratuite pentru seniorii din comunitate în perioada 15-16 octombrie 2025.

Caravana se desfășoară la Centrul Municipiului Sebeș (curtea Centrului de Zi pentru persoane cu dizabilități Str. Lucian Blaga nr. 45A Sebeș -în spatele Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș) și în cartierul Mihail Kogălniceanu (vis-a-vis de dispensar)

Vor fi oferite:

• Consultații oftalmologice gratuite

• Consult dermatologic gratuit

• Măsurarea parametrilor fiziologici: glicemie, tensiune arterială, puls, saturație de oxigen

Programul este următorul:

• 15 octombrie 2025 (curtea Centrului de Zi pentru persoane cu dizabilități Str. Lucian Blaga nr. 45A Sebeș (în spatele Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș)

*Consult gratuit dermatologic între orele 10.00-14.00

*Consult gratuit oftalmologic, orele 10.00-16.00

*Testare parametri fiziologici (glicemie, tensiune arterială, măsurare puls, saturație oxigen)

• 16 octombrie 2025 (cartierul Mihail Kogălniceanu)

*Consult gratuit dermatologic între orele 10.00-14.00

*Consult gratuit oftalmologic, orele 10.00-16.00

*Testare parametri fiziologici (glicemie, tensiune arterială, măsurare puls, saturație oxigen).

Proiectul este organizat de Direcția de Asistență Socială, cu sprijinul Primăriei Sebeș și Consiliului Local Sebeș și al Spitalulului Municipiului Sebeș.

Pentru mai multe detalii și programări, cei interesați trebuie să contacteze Direcția de Asistență Socială Sebeș, str. Aleea Lac nr. 12 sau la numărul de telefon: 0746092655.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Bărbat din Unirea, REȚINUT de polițiști după ce și-a amenințat fosta concubină cu MOARTEA. Este cercetat și pentru încălcarea ordinului de protecție

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 minute

în

15 octombrie 2025

De

Bărbat din Unirea, REȚINUT de polițiști după ce și-a amenințat fosta concubină cu MOARTEA. Este cercetat și pentru încălcarea ordinului de protecție Un bărbat din Unirea a fost reținut de polițiști după ce și-a amenințat fosta concubină cu MOARTEA. Mai este cercetat și pentru încălcarea ordinului de protecție. Citește și: VIDEO | Bărbat din Aiud, […]

Citește mai mult

Curier Județean

INCENDIU la o bucătărie de vară si acoperișul unei locuințe din Crăciunelu de Jos. Intervin pompierii pentru stingerea focului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 59 de minute

în

15 octombrie 2025

De

INCENDIU la o bucatarie de vară si la acoperișul unei locuințe din Crăciunelu de Jos. Intervin pompierii din Blaj pentru stingerea focului Un incendiu a izbucnit în localitatea Craciunelu de Jos, astăzi 15 octombrie, în jurul orei 09:00. Din primele informații, flăcările au cuprins o anexă gospodărească. Citește și: Incendiu pe Autostrada A10, între Teiuș […]

Citește mai mult

Curier Județean

15 octombrie 2025 | „Încoronarea de la Alba Iulia: istoria unei sărbători”: Prezentări de carte și uniforme militare și momente de reconstituire istorică, la Sala Unirii

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

15 octombrie 2025

De

„Încoronarea de la Alba Iulia: istoria unei sărbători”: Prezentări de carte și uniforme militare și momente de reconstituire istorică, la Sala Unirii Cu ocazia împlinirii a 103 ani de la Încoronarea regilor Ferdinand și Maria la Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia adresează publicului invitația de a participa la evenimentul muzeal „Încoronarea de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 18 ore

Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației de dezinformare și lipsă de transparență în privința modificărilor salariale pentru profesori

Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației de dezinformare și lipsă de transparență în privința modificărilor salariale pentru profesori Federația Sindicatelor...
Actualitateacum 19 ore

Cum va fi VREMEA până în 26 octombrie 2025, în Transilvania și la munte: Un nou val de frig cuprinde România, iar temperaturile vor scădea în toate regiunile. Prognoza meteo de la ANM, pentru următoarele 2 săptămâni

Cum va fi VREMEA până în 26 octombrie 2025, în Transilvania și la munte: Un nou val de frig cuprinde...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | Urs semnalat la Sântimbru: Sălbăticiunea, filmată în timp ce se plimba pe o stradă

VIDEO | Urs semnalat la Sântimbru: Sălbăticiumea, filmată in timp ce se plimba pe o stradă Un urs a fost...
Ştirea zileiacum 3 ore

Zgârcit cu alte evenimente, Bolojan va aloca fonduri pentru festivitățile de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Gabriel Pleșa, după discuția cu premierul: ,,L-am invitat alături de albaiulieni”

Zgârcit cu alte evenimente, Bolojan va aloca fonduri pentru festivitățile de 1 Decembrie de la Alba Iulia Primarul Gabriel Pleșa...

Curier Județean

Curier Județeanacum 4 minute

Bărbat din Unirea, REȚINUT de polițiști după ce și-a amenințat fosta concubină cu MOARTEA. Este cercetat și pentru încălcarea ordinului de protecție

Bărbat din Unirea, REȚINUT de polițiști după ce și-a amenințat fosta concubină cu MOARTEA. Este cercetat și pentru încălcarea ordinului...
Curier Județeanacum 59 de minute

INCENDIU la o bucătărie de vară si acoperișul unei locuințe din Crăciunelu de Jos. Intervin pompierii pentru stingerea focului

INCENDIU la o bucatarie de vară si la acoperișul unei locuințe din Crăciunelu de Jos. Intervin pompierii din Blaj pentru...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 17 ore

FOTO | Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare

Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Premierul României, Ilie Bolojan, a efectuat,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

15 octombrie – Ziua mondială a spălatului pe mâini

15 octombrie – Ziua mondială a spălatului pe mâini În fiecare an, pe 15 octombrie, marcăm la nivel mondial, Ziua...
Opinii - Comentariiacum o zi

Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete

Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete De peste 300 de ani de când moaştele Cuvioasei Parascheva...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea