15-16 noiembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 15-16 noiembrie 2025.
Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se conformeze restricțiilor de trafic stabilite de autorități.
Amplasarea radarelor în perioada 15-16 noiembrie 2025
Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardul Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
Cugir – strada Victoriei
Ocna Mureş – Războieni – Noşlac
Bărbat din Ohaba, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta soție
FOTO | ,,Școala bobocilor” la Sebeș: 1.000 de elevi și preșcolari au descoperit la bibliotecă universul magic al toamnei, poveștile naturii și valorile prieteniei
15 noiembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m
Radu Georgescu despre cum funcționează sistemul bancar: ,,Ai o sumă în bancă, dar știai că acești bani nu există fizic în contul tău?”
Indemnizația de hrană în România: 347 de lei lunar pentru bugetari. Cine mai primește sprijinul de la stat
ACCIDENT pe DJ 107I, la Berghin: Pieton ,,mort de beat”, lovit de o mașină. Bărbatul circula pe mijlocul drumului
Fostul deputat Alin Ignat, angajat în cadrul Primăriei Alba Iulia pe un proiect dedicat turismului cultural: ”Este un parteneriat cu Cracovia, Veneția și Brag”
Bărbat din Ohaba, REȚINUT de polițiști: A încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta soție
FOTO | ,,Școala bobocilor” la Sebeș: 1.000 de elevi și preșcolari au descoperit la bibliotecă universul magic al toamnei, poveștile naturii și valorile prieteniei
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet
