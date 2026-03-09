Actualitate

14 martie 2026 | Studenții ies în stradă, în semn de protest față de măsurile de austeritate din educație: „Cu 3 miliarde de lei mai puțin decât în anul precedent”

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță organizarea unui protest pentru educație în 14 martie, de la ora 19:00, în Piața Victoriei din București, ca reacție față de reducerea finanțării din sistemul educațional.

Studenții reclamă măsurile de austeritate adoptate în ultimul an și cer alocarea unui buget adecvat pentru educație. Printre principalele nemulțumiri se numără reducerea fondului de burse și protecție socială, limitarea facilităților la transportul feroviar și eliminarea burselor pentru studenții de la taxă.

,,Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță organizarea unui manifest pentru educație în data de 14 martie, începând cu ora 19:00, în Piața Victoriei, București, ca reacție față de intenția Guvernului României de a aloca educației, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul curent, un buget cu aproximativ 3 miliarde de lei mai puțin decât cel acordat în anul precedent, conform datelor apărute în spațiul public. 

Educația se confruntă cu o serie de măsuri de austeritate adoptate încă din anul precedent, care au afectat în mod direct drepturile și condițiile academice ale studenților. Printre acestea se numără limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar doar pe ruta dintre domiciliu și centru universitar, reducerea cu aproximativ 52% a fondului de burse și protecție socială, eliminarea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse, precum și finanțarea burselor doar pe durata activităților didactice, și nu pe întregul an calendaristic, măsuri care cresc presiunea financiară asupra studenților și afectează accesul echitabil la studii universitare.

Deciziile adoptate de Guvernul României în ultimul an au avut un impact semnificativ asupra întregului sistem educațional, afectând atât învățământul universitar, cât și cel preuniversitar. Măsurile de reducere a finanțării și politicile de austeritate implementate au generat dificultăți suplimentare pentru elevi, studenți și cadre didactice, amplificând problemele structurale existente și punând în pericol capacitatea sistemului educațional de a oferi condiții adecvate pentru desfășurarea procesului didactic.

În acest context, ANOSR face apel la studenții din întreaga țară, precum și la întreaga comunitate din educație să se alăture manifestului organizat în data de 14 martie, începând cu ora 19:00 în Piața Victoriei, București, pentru a transmite un mesaj ferm privind necesitatea acordării unei finanțări adecvate educației. Totodată, organizațiile studențești membre ANOSR vor anunța în perioada următoare organizarea unor acțiuni similare și în celelalte centre universitare din țară, în semn de solidaritate a comunității studențești”, se arată într-un comunicat transmis de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.

