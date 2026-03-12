Curier Județean

14 martie 2026 | Protest al studenților din Alba Iulia: „Educația a fost afectată de o serie de măsuri care au redus semnificativ sprijinul acordat studenților”

Protest al studenților din Alba Iulia: „Educația a fost afectată de o serie de măsuri care au redus semnificativ sprijinul acordat studenților”

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță organizarea unui manifest pentru educație, sâmbătă, 14 martie 2026, începând cu ora 19:00, în Piața Cetății din Alba Iulia, ca reacție față de intenția Guvernului României de a aloca educației, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru anul curent, un buget cu aproximativ 3 miliarde de lei mai puțin decât cel acordat în anul precedent conform datelor apărute în spațiul public.

„Educația se confruntă cu o serie de măsuri de austeritate adoptate încă din anul precedent, care au afectat în mod direct drepturile și condițiile academice ale studenților. Printre acestea se numără limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar doar pe ruta dintre domiciliu și centru universitar, reducerea cu aproximativ 52% a fondului de burse și protecție socială, eliminarea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse, precum și finanțarea burselor doar pe durata activităților didactice, și nu pe întregul an calendaristic, măsuri care cresc presiunea financiară asupra studenților și afectează accesul echitabil la studii universitare.

Deciziile adoptate de Guvernul României în ultimul an au avut un impact semnificativ asupra întregului sistem educațional, afectând atât învățământul universitar, cât și cel preuniversitar.

În acest context, ANOSR face apel la studenții din întreaga țară, precum și la întreaga comunitate din educație să se alăture manifestului organizat în data de 14 martie, începând cu ora 19:00 în Piața Cetății din Alba Iulia, pentru a transmite un mesaj ferm privind necesitatea acordării unei finanțări adecvate educației”, a transmis Liga Studenților din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

